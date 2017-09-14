Причина "прокола" антироссийских санкций.



ЕС запрещает импорт российской нефти - рекордно растет импорт в Европу нефтепродуктов из Индии, Китая и Турции, произведенных из российской нефти, импортируемой в эти страны напрямую из России.

ЕС отказывается от импорта российского газа - рекордно растет импорт минеральных удобрений, произведенных из российского газа, при чем тут уже непосредственно поставки идут из самой РФ без посредников.

Индия импортирует в среднем до 2 млн бар. в день российской нефти, что в несколько раз больше, чем до войны.

При этом, импорт нефтепродуктов в ЕС из Индии параллельно вырос по сравнению с довоенным уровнем также в два раза - до 230-240 тыс бар в день, что является историческим рекордом.



Крупнейшие импортеры индийских нефтепродуктов в ЕС:

Нидерланды, Франция, Румыния, Италия, Испания, Германия и Бельгия.

Получается парадоксальная ситуация: в результате санкций, такие страны как Индия, Турция и Китай, получили возможность за свои фиатные валюты покупать реальные природные ресурсы в виде нефти, природного газа и т.д.

То есть, лдним прыжком заскочили в высшую лигу глобализма.

До этого, такой привелегией пользовались лишь развитые страны с мировыми резервными валютами.

То есть, произошла десакрализация доллара и евро, ведь раньше только за них можно было купить нефть и природный газ.



Не на это ли намекала недавно Джаннет Йеллен, когда говорила о влиянии санкций на ослабление доллара?

Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя, в результате чего приходится буквально придумывать направления инвестирования этой выручки в индийскую экономику.

Это в значительной мере сформировало динамичную институциализацию Глобального Евразийского острова.

Страны Глобального Юга теперь покупают энергию в виде сырья и экспортируют добавочную стоимость.

Вошли в "клуб бремени белых".



И это кстати, хороший пример, что мировой энергетический баланс не обманешь: если выпилить 20-25% мировых энергоресурсов, этот дефицит выпрет или в виде краха химпрома в ЕС, или в росте цен на энергию, или в импорте готовой продукции из стран Глобального Юга, в структере которой будет все та же российская нефть или газ.



Думаете, в Германии или Франции не знают, из какой нефти к ним идет индийский бенз или дизель?

Ситуацию может решить лишь введение специального налога на российский нефтяной след в структуре трваров стран Глобального Юга (по аналогии с зеленым налогом на углеродный след). С направлением этого налога на восстановление Украины.

Эта модель была описана в моих исследованиях, больше о ней никто не писал.

Почему не приняли на официальном уровне?

Тогда Европа будет покупать дорогой дизель и бенз из Индии и Турции.

Гораздо проще делать вид, что нефтяные санкции работают.



Тут все довольны: РФ получает от экспорта своих 6 млн бар нефти в день около 10 млрд дол в месяц, ЕС и США демонстрируют санкционную поддержку Украины, Индия, Китай и Турция, вообще в шоколаде.

В итоге, у РФ есть деньги на войну, ЕС лишилась своего химпрома, Глобальный Юг максимально сблизился с РФ и почти слился с ней в Глобальный остров.

Добавочная сиоимость, она такая, максимально способствует интеграции.