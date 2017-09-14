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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9174917591769177
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 09:47

  Hotab написав:З 1 серпня втратять відстрочку

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;
багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);
особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні


а з якого числа підуть на фронт родичі єрмака, гетьманцева і прочої шушери?
чи їхні черешеньки не для фронту ростили?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 09:50

  Banderlog написав:Та й в сзч в них не особо бігають.


ті хто йдуть там - вони за бабло йдуть. чого їм бігати.
а в нас на халяву бусифікують. тому й бігають.
ну і плюс там сзч видно шукають на відміну від нас.
так що все цілуом логічно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:00

  ЛАД написав:Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины.
Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.

Переміщення.
Капіталів, ресурсів, людей.
В західні області.
Туди, де ризики менші.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:04

  detroytred написав:..........
..........
Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя, в результате чего приходится буквально придумывать направления инвестирования этой выручки в индийскую экономику.
.............
Тут все довольны: РФ получает от экспорта своих 6 млн бар нефти в день около 10 млрд дол в месяц, ЕС и США демонстрируют санкционную поддержку Украины, Индия, Китай и Турция, вообще в шоколаде.
.......

Не очень стыкуется - "10 млрд дол в месяц" и "Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя".
Так что имеет РФ - доллары или рупии/юани?
И если рупии/юани, то откуда "10 млрд дол в месяц"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:10

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины.
Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.

Переміщення.
Капіталів, ресурсів, людей.
В західні області.
Туди, де ризики менші.

Так это понятно.
Но тогда не надо бравурно рапортовать о бурном росте.
Но это не единственная причина. Вы объяснили рост в западных областях, но я ещё отметил рост диспропорций между доходами "пересичных" и "владельцев Сильпо" (условно).
При том, что у "владельцев Сильпо" нехило растут и расходы, одни генераторы чего стоят. Тем не менее, они не беднеют. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:19

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
..........
Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя, в результате чего приходится буквально придумывать направления инвестирования этой выручки в индийскую экономику.
.............
Тут все довольны: РФ получает от экспорта своих 6 млн бар нефти в день около 10 млрд дол в месяц, ЕС и США демонстрируют санкционную поддержку Украины, Индия, Китай и Турция, вообще в шоколаде.
.......

Не очень стыкуется - "10 млрд дол в месяц" и "Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя".
Так что имеет РФ - доллары или рупии/юани?
И если рупии/юани, то откуда "10 млрд дол в месяц"?

Звісно, що і тут нахлобучують. Автор. Завищенням цифри - 10 млрд.
Мабуть трохи менше. Саме доларових продаж.

Приклад:
*Росія в липні 2023 року продала на міжнародних ринках нафти на суму 15,3 мільярда доларів*
Майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай, ідеться в звіті.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 44140.html
Тобто всього на 15 млрд.
12 млрд. - рупії, юані.
3 млрд. - дол.

Але можливо, що частина продажу Китаю-Індії йде за долл.?
Саме стільки, скільки Індія продає Європі нафтопродуктів після переробки роснафти. Така собі домовленість.
Або Індія-Китай на оті рупії-юані або самі постачають, або купляють і продають рашці санкційні товари.
Тобто в сумі десь на оті 10 млрд.долл.

А так згоден -- що автор зманюпулював, не розкривши повністю цей момент.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:25

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины.
Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.

Переміщення.
Капіталів, ресурсів, людей.
В західні області.
Туди, де ризики менші.

Так это понятно.
Но тогда не надо бравурно рапортовать о бурном росте.
Но это не единственная причина. Вы объяснили рост в западных областях, но я ещё отметил рост диспропорций между доходами "пересичных" и "владельцев Сильпо" (условно).
При том, что у "владельцев Сильпо" нехило растут и расходы, одни генераторы чего стоят. Тем не менее, они не беднеют. :)


Так бравірує Єралашечник)))

Стосовно ж пересічні-власники -- від збільшення об'єму та швидкості обороту капіталу логічно, що ростуть доходи власників.
Причини зменшення статків пересічних в іншій площині.
detroytred
 
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