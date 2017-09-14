студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі; студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту; багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити); особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи; батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання; деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд); особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони; особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним); чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд); неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні
а з якого числа підуть на фронт родичі єрмака, гетьманцева і прочої шушери? чи їхні черешеньки не для фронту ростили?
ЛАД написав:Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины. Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.
Переміщення. Капіталів, ресурсів, людей. В західні області. Туди, де ризики менші.
.......... Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя, в результате чего приходится буквально придумывать направления инвестирования этой выручки в индийскую экономику. ............. Тут все довольны: РФ получает от экспорта своих 6 млн бар нефти в день около 10 млрд дол в месяц, ЕС и США демонстрируют санкционную поддержку Украины, Индия, Китай и Турция, вообще в шоколаде. .......
Не очень стыкуется - "10 млрд дол в месяц" и "Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя". Так что имеет РФ - доллары или рупии/юани? И если рупии/юани, то откуда "10 млрд дол в месяц"?
ЛАД написав:Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины. Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.
Переміщення. Капіталів, ресурсів, людей. В західні області. Туди, де ризики менші.
Так это понятно. Но тогда не надо бравурно рапортовать о бурном росте. Но это не единственная причина. Вы объяснили рост в западных областях, но я ещё отметил рост диспропорций между доходами "пересичных" и "владельцев Сильпо" (условно). При том, что у "владельцев Сильпо" нехило растут и расходы, одни генераторы чего стоят. Тем не менее, они не беднеют.
.......... Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя, в результате чего приходится буквально придумывать направления инвестирования этой выручки в индийскую экономику. ............. Тут все довольны: РФ получает от экспорта своих 6 млн бар нефти в день около 10 млрд дол в месяц, ЕС и США демонстрируют санкционную поддержку Украины, Индия, Китай и Турция, вообще в шоколаде. .......
Не очень стыкуется - "10 млрд дол в месяц" и "Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя". Так что имеет РФ - доллары или рупии/юани? И если рупии/юани, то откуда "10 млрд дол в месяц"?
Звісно, що і тут нахлобучують. Автор. Завищенням цифри - 10 млрд. Мабуть трохи менше. Саме доларових продаж.
Приклад: *Росія в липні 2023 року продала на міжнародних ринках нафти на суму 15,3 мільярда доларів* Майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай, ідеться в звіті. https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 44140.html Тобто всього на 15 млрд. 12 млрд. - рупії, юані. 3 млрд. - дол.
Але можливо, що частина продажу Китаю-Індії йде за долл.? Саме стільки, скільки Індія продає Європі нафтопродуктів після переробки роснафти. Така собі домовленість. Або Індія-Китай на оті рупії-юані або самі постачають, або купляють і продають рашці санкційні товари. Тобто в сумі десь на оті 10 млрд.долл.
А так згоден -- що автор зманюпулював, не розкривши повністю цей момент.
ЛАД написав:Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины. Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.
Переміщення. Капіталів, ресурсів, людей. В західні області. Туди, де ризики менші.
Так это понятно. Но тогда не надо бравурно рапортовать о бурном росте. Но это не единственная причина. Вы объяснили рост в западных областях, но я ещё отметил рост диспропорций между доходами "пересичных" и "владельцев Сильпо" (условно). При том, что у "владельцев Сильпо" нехило растут и расходы, одни генераторы чего стоят. Тем не менее, они не беднеют.
Так бравірує Єралашечник)))
Стосовно ж пересічні-власники -- від збільшення об'єму та швидкості обороту капіталу логічно, що ростуть доходи власників. Причини зменшення статків пересічних в іншій площині.