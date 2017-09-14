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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9175917691779178
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:13

  Бетон написав:
дія породжує реакцію.
дзеркальна реакція тільки при недостатньо дозованій дії)))
така є нехитра тактика спровокувати противника на дзеркалку і підловити на ній. Або післати приміром до вас ввечері на переговори дрібного шпанюка щоб попросить мєлоч на пиво ) ви дасте нєуважитєльну відповідь і одразу вознікнуть крупні шпанюки. Силовики працюють так само) і буде злісна непокора законній вимозі...
то яка така реакція може бути? Щодо того що самі дають хтось дають ,хтось не дають хтось ціни залупає. Піджопний транспорт, для прикладу, майже весь або частний або волонтерський. якось так склалось, що держава на перевозку вояк тупо забила з часів ато. Ремонт за власний рахунок, десь ремонтують і безплатно, а десь тільки бачать форму одразу накрутка в півтори рази. На початку війни забрали шкільні автобуси і трохи маршруток ,а далі ми ж багато заробляєм.
Бульдозераста теж часто шукають самі. а по перше їх нема. А по друге ті кому патріотичні мотіви муляють, вже в армії, но без бульдозера)
корочє, в тилу війна і далі на добровольцях. Це не мобілізація.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:19

  flyman написав:
  detroytred написав:В Україні жінок навчатимуть водити автобуси: стали відомі деталі.
https://www.unian.ua/economics/transpor ... 06890.html

Поступово. Потехеньку. Крок за кроком.

а водії тим часом сидітимуть по криївкам, Е - ефективність


ні, пару місяців тому один чиновник від бога озвучив: чоловіки мають бути на фронті, воювати для того щоб привозні азіати заробляли грошей, платили податки (і жарили наших дружин) бо інакше Україна не встоїть. тому автобуси будуть водити палестинці з сірійцями
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:27

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:В Україні жінок навчатимуть водити автобуси: стали відомі деталі.
https://www.unian.ua/economics/transpor ... 06890.html

Поступово. Потехеньку. Крок за кроком.

а водії тим часом сидітимуть по криївкам, Е - ефективність


ні, пару місяців тому один чиновник від бога озвучив: чоловіки мають бути на фронті, воювати для того щоб привозні азіати заробляли грошей, платили податки (і жарили наших дружин) бо інакше Україна не встоїть. тому автобуси будуть водити палестинці з сірійцями

Чому не штучний інтелект?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:42

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:-----------------------------
ЛАД
Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины.
Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.
-----------------------------
Переміщення.
Капіталів, ресурсів, людей.
В західні області.
Туди, де ризики менші.

Так это понятно.
Но тогда не надо бравурно рапортовать о бурном росте.
Но это не единственная причина. Вы объяснили рост в западных областях, но я ещё отметил рост диспропорций между доходами "пересичных" и "владельцев Сильпо" (условно).
При том, что у "владельцев Сильпо" нехило растут и расходы, одни генераторы чего стоят. Тем не менее, они не беднеют. :)


Так бравірує Єралашечник)))

Стосовно ж пересічні-власники -- від збільшення об'єму та швидкості обороту капіталу логічно, що ростуть доходи власників.
Причини зменшення статків пересічних в іншій площині.

Объёмы расти не могут - при уменьшении численности населения и обеднении "пересичных".
Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине.
Предполагаю несколько другие причины, при которых связь между ростом доходов власників и пересічних существует. И прямая.
И государство этому способствует или, как минимум, не мешает.
Маленький частный пример.
Вчера управляющая компания собирала жильцов дома для обсуждения покупки генератора на дом. Сказали, что нужно 55 кВт. Это на минимальные потребности - один маленький лифт, насосы, для работы системы отопления. Цена порядка 600 тыс.
Если пересічні скинутся, то, соответственно, обеднеют. Кто-то при этом получит прибыль. Раньше такой потребности не возникало.
При этом не уверен, что упали прибыли ДТЭК и других таких же, которые сегодня не могут обеспечить население ээ (понимаю, что по объективным причинам).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:51

  ЛАД написав:Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине.

Саме про це мова.
Про рост завдяки лише перерозподілу, переміщенню.

І ваш приклад про закупку станції з цієї ж серії. В даному випадку перерозподіл попиту. Попит на станції.
Війна перерозподіляє багато чого...

До речі, корінні причини війн?
Золото-буси. І справа навіть не у нерівноцінності обміну, а в наявності самого обміну. Поки є обмін ... нема війн.
Коли одним нічого запропонувати (або інакше - другі не хочуть брати), нема потреби-бажання в обміні, то виникає боротьба за ... ресурси. В тому числі і знищення надлишкового.
(фільм Аватар дивилися? Там ключова фраза - А що ми можемо їм (туземцям) запропонувати (за тітаніум)? Тому тупо огнем-мечем... Щоб цивілізовані пили каву, роблячи вигляд, що не знають джерело благополуччя. Свого.)

Китай-Індія... млрд. ртов...
Поки був обмін з Заходом -- все пучком.
Китай став сам робити технологічне собі... Америці нічого вже Китаю запропонувати. Буси (капітал) в обмін на золото (дешевий труд китайців) скінчився.
Тепер боротьба за ресурси.
На всій кулі...
Що рашка, що Україна і т.д. лише в ролі проксі.
Глобальне протистояння між Римом (Штатами) і нью-варварами чи нью-імперієй (Китаєм).
Перші на спад, другі на підйом.
Лише ядерка фактором стримування.
Тому через проксі.

Мене бентежить, що Захід сдає позиції по всій Кулі...
І по законах історії повинен програти...

Але глобалізація каже, що до цього жертвеними кабанчиками будуть рфія...
Потім в іншій формі Європа.
Захід неипрограє Азії, а лише подвінєтся. Як свого часу Британія-Європа Штатам. Посунулися, сильно посунулися, дуже сильно посунулися.

Ну а ми в обох іпостасях((
І кабанчика, і того, кого посувають (див. партнерів поляків і т.д. Всі, кому не ліньки).
А замість відповідної ціни-сплати грамота-медаль героїв...
І це принципі ще гарний варіант, бо могли бути варіантом аля Іраку.
detroytred
 
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