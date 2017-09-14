дзеркальна реакція тільки при недостатньо дозованій дії)))
така є нехитра тактика спровокувати противника на дзеркалку і підловити на ній. Або післати приміром до вас ввечері на переговори дрібного шпанюка щоб попросить мєлоч на пиво ) ви дасте нєуважитєльну відповідь і одразу вознікнуть крупні шпанюки. Силовики працюють так само) і буде злісна непокора законній вимозі...
то яка така реакція може бути? Щодо того що самі дають хтось дають ,хтось не дають хтось ціни залупає. Піджопний транспорт, для прикладу, майже весь або частний або волонтерський. якось так склалось, що держава на перевозку вояк тупо забила з часів ато. Ремонт за власний рахунок, десь ремонтують і безплатно, а десь тільки бачать форму одразу накрутка в півтори рази. На початку війни забрали шкільні автобуси і трохи маршруток ,а далі ми ж багато заробляєм.
Бульдозераста теж часто шукають самі. а по перше їх нема. А по друге ті кому патріотичні мотіви муляють, вже в армії, но без бульдозера)
корочє, в тилу війна і далі на добровольцях. Це не мобілізація.