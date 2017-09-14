Додано: Чет 25 лип, 2024 11:51

ЛАД написав: Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине.

Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине.

Саме про це мова.Про рост завдяки лише перерозподілу, переміщенню.І ваш приклад про закупку станції з цієї ж серії. В даному випадку перерозподіл попиту. Попит на станції.Війна перерозподіляє багато чого...До речі, корінні причини війн?Золото-буси. І справа навіть не у нерівноцінності обміну, а в наявності самого обміну. Поки є обмін ... нема війн.Коли одним нічого запропонувати (або інакше - другі не хочуть брати), нема потреби-бажання в обміні, то виникає боротьба за ... ресурси. В тому числі і знищення надлишкового.(фільм Аватар дивилися? Там ключова фраза - А що ми можемо їм (туземцям) запропонувати (за тітаніум)? Тому тупо огнем-мечем... Щоб цивілізовані пили каву, роблячи вигляд, що не знають джерело благополуччя. Свого.)Китай-Індія... млрд. ртов...Поки був обмін з Заходом -- все пучком.Китай став сам робити технологічне собі... Америці нічого вже Китаю запропонувати. Буси (капітал) в обмін на золото (дешевий труд китайців) скінчився.Тепер боротьба за ресурси.На всій кулі...Що рашка, що Україна і т.д. лише в ролі проксі.Глобальне протистояння між Римом (Штатами) і нью-варварами чи нью-імперієй (Китаєм).Перші на спад, другі на підйом.Лише ядерка фактором стримування.Тому через проксі.Мене бентежить, що Захід сдає позиції по всій Кулі...І по законах історії повинен програти...Але глобалізація каже, що до цього жертвеними кабанчиками будуть рфія...Потім в іншій формі Європа.Захід неипрограє Азії, а лише подвінєтся. Як свого часу Британія-Європа Штатам. Посунулися, сильно посунулися, дуже сильно посунулися.Ну а ми в обох іпостасях((І кабанчика, і того, кого посувають (див. партнерів поляків і т.д. Всі, кому не ліньки).А замість відповідної ціни-сплати грамота-медаль героїв...І це принципі ще гарний варіант, бо могли бути варіантом аля Іраку.