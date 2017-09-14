дзеркальна реакція тільки при недостатньо дозованій дії))) така є нехитра тактика спровокувати противника на дзеркалку і підловити на ній. Або післати приміром до вас ввечері на переговори дрібного шпанюка щоб попросить мєлоч на пиво ) ви дасте нєуважитєльну відповідь і одразу вознікнуть крупні шпанюки. Силовики працюють так само) і буде злісна непокора законній вимозі... то яка така реакція може бути? Щодо того що самі дають хтось дають ,хтось не дають хтось ціни залупає. Піджопний транспорт, для прикладу, майже весь або частний або волонтерський. якось так склалось, що держава на перевозку вояк тупо забила з часів ато. Ремонт за власний рахунок, десь ремонтують і безплатно, а десь тільки бачать форму одразу накрутка в півтори рази. На початку війни забрали шкільні автобуси і трохи маршруток ,а далі ми ж багато заробляєм. Бульдозераста теж часто шукають самі. а по перше їх нема. А по друге ті кому патріотичні мотіви муляють, вже в армії, но без бульдозера) корочє, в тилу війна і далі на добровольцях. Це не мобілізація.
а водії тим часом сидітимуть по криївкам, Е - ефективність
ні, пару місяців тому один чиновник від бога озвучив: чоловіки мають бути на фронті, воювати для того щоб привозні азіати заробляли грошей, платили податки (і жарили наших дружин) бо інакше Україна не встоїть. тому автобуси будуть водити палестинці з сірійцями
а водії тим часом сидітимуть по криївкам, Е - ефективність
ні, пару місяців тому один чиновник від бога озвучив: чоловіки мають бути на фронті, воювати для того щоб привозні азіати заробляли грошей, платили податки (і жарили наших дружин) бо інакше Україна не встоїть. тому автобуси будуть водити палестинці з сірійцями
detroytred написав:----------------------------- ЛАД Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины. Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах. ----------------------------- Переміщення. Капіталів, ресурсів, людей. В західні області. Туди, де ризики менші.
Так это понятно. Но тогда не надо бравурно рапортовать о бурном росте. Но это не единственная причина. Вы объяснили рост в западных областях, но я ещё отметил рост диспропорций между доходами "пересичных" и "владельцев Сильпо" (условно). При том, что у "владельцев Сильпо" нехило растут и расходы, одни генераторы чего стоят. Тем не менее, они не беднеют.
Так бравірує Єралашечник)))
Стосовно ж пересічні-власники -- від збільшення об'єму та швидкості обороту капіталу логічно, що ростуть доходи власників. Причини зменшення статків пересічних в іншій площині.
Объёмы расти не могут - при уменьшении численности населения и обеднении "пересичных". Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине. Предполагаю несколько другие причины, при которых связь между ростом доходов власників и пересічних существует. И прямая. И государство этому способствует или, как минимум, не мешает. Маленький частный пример. Вчера управляющая компания собирала жильцов дома для обсуждения покупки генератора на дом. Сказали, что нужно 55 кВт. Это на минимальные потребности - один маленький лифт, насосы, для работы системы отопления. Цена порядка 600 тыс. Если пересічні скинутся, то, соответственно, обеднеют. Кто-то при этом получит прибыль. Раньше такой потребности не возникало. При этом не уверен, что упали прибыли ДТЭК и других таких же, которые сегодня не могут обеспечить население ээ (понимаю, что по объективным причинам).
ЛАД написав:Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине.
Саме про це мова. Про рост завдяки лише перерозподілу, переміщенню.
І ваш приклад про закупку станції з цієї ж серії. В даному випадку перерозподіл попиту. Попит на станції. Війна перерозподіляє багато чого...
До речі, корінні причини війн? Золото-буси. І справа навіть не у нерівноцінності обміну, а в наявності самого обміну. Поки є обмін ... нема війн. Коли одним нічого запропонувати (або інакше - другі не хочуть брати), нема потреби-бажання в обміні, то виникає боротьба за ... ресурси. В тому числі і знищення надлишкового. (фільм Аватар дивилися? Там ключова фраза - А що ми можемо їм (туземцям) запропонувати (за тітаніум)? Тому тупо огнем-мечем... Щоб цивілізовані пили каву, роблячи вигляд, що не знають джерело благополуччя. Свого.)
Китай-Індія... млрд. ртов... Поки був обмін з Заходом -- все пучком. Китай став сам робити технологічне собі... Америці нічого вже Китаю запропонувати. Буси (капітал) в обмін на золото (дешевий труд китайців) скінчився. А в Китаї перейшли з рису на курятину, на м'ясо. На рис взад не згодні. Тепер боротьба за ресурси. На всій кулі... Що рашка, що Україна і т.д. лише в ролі проксі. Глобальне протистояння між Римом (Штатами) і нью-варварами чи нью-імперієй (Китаєм). Перші на спад, другі на підйом. Лише ядерка фактором стримування. Тому через проксі.
Мене бентежить, що Захід сдає позиції по всій Кулі... І по законах історії повинен програти...
Але глобалізація каже, що до цього жертвеними кабанчиками будуть рфія... Потім в іншій формі Європа. Захід неипрограє Азії, а лише подвінєтся. Як свого часу Британія-Європа Штатам. Посунулися, сильно посунулися, дуже сильно посунулися.
Ну а ми в обох іпостасях(( І кабанчика, і того, кого посувають (див. партнерів поляків і т.д. Всі, кому не ліньки). А замість відповідної ціни-сплати грамота-медаль героїв... І це принципі ще гарний варіант, бо могли бути варіантом аля Іраку.
ЛАД написав:Разве что именно в западных областях при падении в остальной Украине.
Саме про це мова. Про рост завдяки лише перерозподілу, переміщенню.
І ваш приклад про закупку станції з цієї ж серії. В даному випадку перерозподіл попиту. Попит на станції. Війна перерозподіляє багато чого... ................
Вряд ли это "перерозподіл попиту". Скорее, новая потребность. Те, у кого деньги уже только на еду, не будут платить за генератор. Для тех, у кого ещё какие-то деньги есть, это дополнительные расходы. Т.е. не "перерозподіл попиту", а вновь созданный спрос.
В остальном Вы, возможно, правы, но сегодня нет настроения обсуждать достаточно далёкие перспективы.
Перспективи незабаром. Риторика Костенко, Жоріна, Сирського і т.д. їх показує явно.
Успіх хотів би в ТЦК, Бандерлог карабінером... Жінки за кермо... Імігранти на роботи...
Буде розподіл... І в кожного свій. Бажання не завжди співпадають з реалом.
Борги нехай і частково прийдеться віддавати. На всіх рівнях борги - від країни до пересічного. І неважливо є вони чи ні за великим рахунком по суті. Визначили боржником, знач боржник))
Зара просто затишшя. Відпустки, очікування головної події в світі - виборів в Штатах. Всі готуються.
З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир). Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона? Так про що тоді мова...
«Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — в тому числі й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю», - заявив президент США. https://varta1.com.ua/news/bayden-poyas ... 83598.html
От як так? Людина сама заявляє, що за її президентства виникла потреба в порятунку демократії (да ще такого рівня, що президент перед самими виборами отак відмовляється), і тут же наголошує, що заслуговує на другий термін.
Матриця... Бо жодне видання чи навіть опоненти не вказують на таку абсурдність.