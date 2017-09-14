detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир). Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона? Так про що тоді мова...
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.
detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир). Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона? Так про що тоді мова...
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.
Это с большим скрипом делалось и в мирные времена, вряд ли захотят сейчас. Хотя, хтозна...
Перспективи незабаром. Риторика Костенко, Жоріна, Сирського і т.д. їх показує явно. .........
Вы в том посте говорили о более глобальных вещах - США, Китай, Европа, империя-варвары. Это не Костенко с Жориным.
Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона?
Это бардак в государстве. Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 лип, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир). Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона? Так про що тоді мова...
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.
Пошукав, знайшов відгадку. Виявляється мер міста визначив, що не будуть.
Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.
_Mykola_ Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом? Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)? И как определить необходимую мощность? Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир). Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона? Так про що тоді мова...
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.
Пошукав, знайшов відгадку. Виявляється мер міста визначив, що не будуть.
Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.