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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9177917891799180>
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:38

  detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир).
Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона?
Так про що тоді мова...

Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:47

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир).
Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона?
Так про що тоді мова...

Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.

Это с большим скрипом делалось и в мирные времена, вряд ли захотят сейчас. Хотя, хтозна...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:49

  detroytred написав:
  ЛАД написав: достаточно далёкие перспективы.

Перспективи незабаром.
Риторика Костенко, Жоріна, Сирського і т.д. їх показує явно.
.........

Вы в том посте говорили о более глобальных вещах - США, Китай, Европа, империя-варвары.
Это не Костенко с Жориным. :)
Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона?

Это бардак в государстве.
Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 лип, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:52

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир).
Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона?
Так про що тоді мова...

Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.

Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:54

  detroytred написав:.........
Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.

Це у якому місті?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:55

  ЛАД написав:Вы в том посте говорили о более глобальных вещах - США, Китай, Европа, империя-варвары.
Это не Костенко с Жориным. :)

Це зрозуміло. Що перейшов. До іншого рівня.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:56

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.

Це у якому місті?

Не вгадаєте)))

*Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто не буде відключати боржників від комунальних послуг, попри скасування мораторію.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.*
https://gwaramedia.com/na-kharkivshchyn ... 300-ditey/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:58

_Mykola_
Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом?
Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)?
И как определить необходимую мощность?
Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:01

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.

Це у якому місті?

Не вгадаєте)))

*Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто не буде відключати боржників від комунальних послуг, попри скасування мораторію.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.*
https://gwaramedia.com/na-kharkivshchyn ... 300-ditey/

Дело в том, что такую команду он может дать коммунальным ЖЭКам, а всякие ОСББ вполне могут проигнорировать, если рискнут.
Правда, с ссылкой Вы ошиблись.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:З.и. в мене на під'їзді об'ява тепломереж --- борг більш півмільйона (це тільки за тепло. На під'їзд 20 квартир).
Я от гадаю: чи лох я, що сплачую усі рахунки? Чи херой? І боржники (до речі, доволі сильно заможних з них багато) хто - лохи, герої, вумні, дурні чи які? Хто це визначає? Кожен собі сам? Яка відповідальність? І де вона?
Так про що тоді мова...

Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.

Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.
Популізм актуальний завжди
Faceless
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  #<1 ... 9177917891799180>
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