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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9177917891799180
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:07

  ЛАД написав:Правда, с ссылкой Вы ошиблись.

https://gwaramedia.com/u-seli-malyy-bur ... oie-ditey/ - ?
Копіюю посилання, а видає отаке.
?

Свою заяву аргументував тим, що у багатьох харків’ян немає коштів для оплати комунальних рахунків. Тому комунальні підприємства Харкова й надалі постачатимуть тепло, воду та електроенергію неплатникам.

«Щодо електроенергії, то домовлятимемося з відповідними службами», — пообіцяв мер.

Ось:
https://t.me/citykharkivua/43899
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10

  Faceless написав:
detroytred написав:
  _Mykola_ написав:.............
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.

Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.
Популізм актуальний завжди

Это не совсем популизм.
В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный.
Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022. :)
ЛАД
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  #<1 ... 9177917891799180
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