Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:07
ЛАД написав:
Правда, с ссылкой Вы ошиблись.
https://gwaramedia.com/u-seli-malyy-bur ... oie-ditey/
- ?
Копіюю посилання, а видає отаке.
?
Свою заяву аргументував тим, що у багатьох харків’ян немає коштів для оплати комунальних рахунків. Тому комунальні підприємства Харкова й надалі постачатимуть тепло, воду та електроенергію неплатникам.
«Щодо електроенергії, то домовлятимемося з відповідними службами», — пообіцяв мер.
Ось:
https://t.me/citykharkivua/43899
detroytred
Повідомлень: 29516
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10
Faceless написав: detroytred написав: _Mykola_ написав:
.............
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.
Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.
Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.
Популізм актуальний завжди
Это не совсем популизм.
В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный.
Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022.
ЛАД
2
Повідомлень: 29651
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
Профіль
2
2
6
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
16
63192
1493
222360
6076
707659