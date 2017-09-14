Свою заяву аргументував тим, що у багатьох харків’ян немає коштів для оплати комунальних рахунків. Тому комунальні підприємства Харкова й надалі постачатимуть тепло, воду та електроенергію неплатникам.
«Щодо електроенергії, то домовлятимемося з відповідними службами», — пообіцяв мер.
detroytred написав:............ Свою заяву аргументував тим, що у багатьох харків’ян немає коштів для оплати комунальних рахунків. Тому комунальні підприємства Харкова й надалі постачатимуть тепло, воду та електроенергію неплатникам.
«Щодо електроенергії, то домовлятимемося з відповідними службами», — пообіцяв мер.
ЛАД написав:Это не совсем популизм. В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный. Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022.
Нюанс у тому, що відсотків 90% в сумі боргів -- від не просто цілком сплатоспроможних мешканців, а від дуже забезпечених. Абсурд -- квартиру купують, здають в оренду, а комірне не платять. І в такій системі координат справний платник тоді є ким? Лохом чи ким? Отже гадаю, що розрахунок тарифу базується на тих, хто сплачує.
Дюрі-бачі написав: ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...
Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?* Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.
Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи. Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.
І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.
Дюрі-бачі написав: ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...
Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?* Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.
Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи. Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.
І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.
До схожої теми штрафів . Вам відомо, що при судовому позові, наприклад, з загс щодо помилки в призвіщі, загс буде подавати апеляції і використовувати всі можливі механізми законодавчого формалізму. В пенсійному фонді до матері пів року заставляли виправляти кожну абсурдну формальність. Це ж всім відомі факти. Таке відношення держави. Чому повинно бути навпаки?
detroytred написав:Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.
Поки не вимикали за не сплату комуналку, то в нас в будинку із 40 квартир платило 8-10 квартир (хоча до війни - 35-37, зараз платить 22-25). Бо один сусід на зборах всіх переконав, що так можна, а потім борги спишуть... А потім сильно матюкались "то все через таких ненормальних як я, що платять" почали вимикати
Дюрі-бачі написав: ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...
Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?* Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.
Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи. Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.
І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.