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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9177917891799180
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:07

  ЛАД написав:Правда, с ссылкой Вы ошиблись.

https://gwaramedia.com/u-seli-malyy-bur ... oie-ditey/ - ?
Копіюю посилання, а видає отаке.
?

Свою заяву аргументував тим, що у багатьох харків’ян немає коштів для оплати комунальних рахунків. Тому комунальні підприємства Харкова й надалі постачатимуть тепло, воду та електроенергію неплатникам.

«Щодо електроенергії, то домовлятимемося з відповідними службами», — пообіцяв мер.

Ось:
https://t.me/citykharkivua/43899
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10

  Faceless написав:
detroytred написав:
  _Mykola_ написав:.............
Так повернули ж пеню за несплату комунальних послуг, і дозволили відключати неплатників, хіба що у прифронтовій зоні не відключають та не нараховують пеню за несплату.

Пошукав, знайшов відгадку.
Виявляється мер міста визначив, що не будуть.

Тобто Уряд країни скасував мораторій, а мер міста сказав - ні.
Популізм актуальний завжди

Это не совсем популизм.
В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный.
Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:13

  detroytred написав:............
Свою заяву аргументував тим, що у багатьох харків’ян немає коштів для оплати комунальних рахунків. Тому комунальні підприємства Харкова й надалі постачатимуть тепло, воду та електроенергію неплатникам.

«Щодо електроенергії, то домовлятимемося з відповідними службами», — пообіцяв мер.

Ось:
https://t.me/citykharkivua/43899

Спасибо.
Поэтому и написал, что в Харькове это не совсем популизм.
У вас ЖЭК или ОСББ? Крышной котельной нет?
Генераторы на дом ставить не предлагают?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:17

  ЛАД написав:Это не совсем популизм.
В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный.
Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022. :)

Нюанс у тому, що відсотків 90% в сумі боргів -- від не просто цілком сплатоспроможних мешканців, а від дуже забезпечених.
Абсурд -- квартиру купують, здають в оренду, а комірне не платять.
І в такій системі координат справний платник тоді є ким? Лохом чи ким?
Отже гадаю, що розрахунок тарифу базується на тих, хто сплачує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І в такій системі координат справний платник тоді є ким? Лохом чи ким?

В мене таке ж нерозуміння. В нас не платять або ті, в кого нема грошей, або ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в списку розсилки запрошення на збори...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:50

  Дюрі-бачі написав: ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...


Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?*
Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.

Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи.
Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.

І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 15:26

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав: ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...


Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?*
Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.

Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи.
Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.

І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.

До схожої теми штрафів .
Вам відомо, що при судовому позові, наприклад, з загс щодо помилки в призвіщі, загс буде подавати апеляції і використовувати всі можливі механізми законодавчого формалізму.
В пенсійному фонді до матері пів року заставляли виправляти кожну абсурдну формальність. Це ж всім відомі факти. Таке відношення держави. Чому повинно бути навпаки?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.

Поки не вимикали за не сплату комуналку, то в нас в будинку із 40 квартир платило 8-10 квартир (хоча до війни - 35-37, зараз платить 22-25). Бо один сусід на зборах всіх переконав, що так можна, а потім борги спишуть... А потім сильно матюкались "то все через таких ненормальних як я, що платять" почали вимикати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 15:56

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав: ті, в кого достатньо грошей щоб найняти адвоката, який знайде відсутність коми в зборах протоколів...


Так мене вибішує навіть не те, що вони вважають це абсолютно нормальним, а те, що вони ще нахабно кажуть -- *а що ми лохи платити?*
Тобто вказують, що ти (платник) -- лох.

Я б зрозумів, якщо б вони не сплачували з жадібності чи ще з чогось, але ж вони щиро вважають -- якщо сплатять за можливості не сплатити, то саме лохи.
Не порядні, відповідальні тощо мешканці (громадяни), а саме лохи.

І таких з кожним роком стає більше в будинку. Старі вмирають, продають квартири, купують отакі нові. І зачастую здають в оренду, регочачи з мешканців-платників.

"лох заплатить"
flyman
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  #<1 ... 9177917891799180
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