У бою за Україну загинув колишній мер Умані, командир кулеметного взводу Олександр Цебрій. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Відомо, що колишній чиновник став на захист Батьківщини від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.
"Тяжка втрата для Черкащини. Як і щоразу, коли гинуть наші воїни. Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим", - написав керівник ОВА.
Варто зауважити, що Олександр Цебрій воївав 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. У березні 2024 року Президент України нагородив його орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
ЛАД написав:_Mykola_ Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом? Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)? И как определить необходимую мощность? Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
Выбор мощности зависит от поставленных целей. Если стоит задача полностью обеспечит дом электричеством, и пустует не очень много квартир, можно посмотреть на домовой автомат и пересчитать ток в мощность. Для полупустого дома придется замерять максимальные токи. Для обеспечения работы критического оборудования нужно смотреть установленную мощность. От промежуточных вариантов, предусматривающих экономное потребление, лучше отказаться. Надеяться на сознательность граждан не приходится. В варианте с критическим оборудованием придется бороться с хитрожопиками, которые захотят втихаря подключиться.
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років. Звернення до Президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні. https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Прораб написав:Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років. Звернення до Президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні. https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Прораб написав:Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років. Звернення до Президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні. https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Проходили. Буде не на часі.
Буде черговий прецедент. А напроходили вже стільки, що повноцінне життя тут вже неактуальне.
Прораб написав:Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років. Звернення до Президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні. https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Проходили. Буде не на часі.
Буде черговий прецедент. А напроходили вже стільки, що повноцінне життя тут вже неактуальне.
Ні про що петиція . Можна сказати що про повітряну тривогу і скасування зупинки транспорту теж неодноразово звертали увагу і що ? Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .
sens написав:.......... Ні про що петиція . Можна сказати що про повітряну тривогу і скасування зупинки транспорту теж неодноразово звертали увагу і що ? Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .
В Харькове ни транспорт не останавливается. ни из магазинов никто не выходит. А вот госучреждения и банки, вроде, работу прекращают.
detroytred написав:Я тільки не розумію одного --- чим відрізняється стан військовополоненого (який змушений фактично повністю підкорятися вимогам загарбників. І якого ніхто не звинувачує в цьому. А після обміну, тобто визволення з полону, йому шана тощо від цивільного, який опинився під окупантом, тобто по суті в такому полоні.
Поняття колабораціонізму доволі розмито трактується. Відкрито як штепа, то зрозуміло і однозначно. Під дулом автомата разом з сім'єю та вимогою поселення, навести докази, що було за закритими дверима - складно, а факт наявності поселення - легко, і ці дії з точки зору закону трактувати можна по різному. Але є рішення суду, і докази, напевно, ж все ж таки є.
Я себе слабо представляю ситуацию, когда к поселковому голове подходят 45 вооружённых оккупантов или даже просто их командир и даже без угроз, очень вежливо просит куда-нибудь их поселить, а этот голова отвечает, что поселить некуда, идите живите в поле. Если всё остальное правда, то за поселение солдат противника в школу я бы поселкового голову не осудил. Жаль, что кроме Вас и detroytred больше никто не высказался.
Так сверху ж четко написали "а чем военнопленный отличается от гражданского в только что оккупированном городе", собственно и добавить нечего. Откажешь - и тихо сгинешь очередным пропавшим без вести, и в газетах не напишут. При том отмечу что это не его вина что город оккупирован - он скажем всю жизнь исправно платил государству сколько скажут налогов в надежде что оно его защитит.