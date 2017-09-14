ЛАД написав:_Mykola_ Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом? Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)? И как определить необходимую мощность? Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
Выбор мощности зависит от поставленных целей. Если стоит задача полностью обеспечит дом электричеством, и пустует не очень много квартир, можно посмотреть на домовой автомат и пересчитать ток в мощность. Для полупустого дома придется замерять максимальные токи. Для обеспечения работы критического оборудования нужно смотреть установленную мощность. От промежуточных вариантов, предусматривающих экономное потребление, лучше отказаться. Надеяться на сознательность граждан не приходится. В варианте с критическим оборудованием придется бороться с хитрожопиками, которые захотят втихаря подключиться.
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная. Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была), одного маленького лифта и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).
detroytred написав:От як так? Людина сама заявляє, що за її президентства виникла потреба в порятунку демократії (да ще такого рівня, що президент перед самими виборами отак відмовляється), і тут же наголошує, що заслуговує на другий термін. Матриця... Бо жодне видання чи навіть опоненти не вказують на таку абсурдність.
це він просто наговорив всякої маячні до купи щоб типу "піти красиво". Він же не міг сказати правду "я старий дід, туплю через раз, не факт що доживу до кінця другого терміну, донори перестали в мене вірити, тому я йду"
Ukrainian написав:Запаси старих ракет прогнозовано закінчились але кацапи значно наростили виробництво нових і це тільки один тип.
Щомісяця росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. ............. Водночас зараз росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць. ......................... За інформацією видання, у 2021 році рф виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.