ЛАД написав:_Mykola_ Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом? Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)? И как определить необходимую мощность? Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
Выбор мощности зависит от поставленных целей. Если стоит задача полностью обеспечит дом электричеством, и пустует не очень много квартир, можно посмотреть на домовой автомат и пересчитать ток в мощность. Для полупустого дома придется замерять максимальные токи. Для обеспечения работы критического оборудования нужно смотреть установленную мощность. От промежуточных вариантов, предусматривающих экономное потребление, лучше отказаться. Надеяться на сознательность граждан не приходится. В варианте с критическим оборудованием придется бороться с хитрожопиками, которые захотят втихаря подключиться.
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная. Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была), одного маленького лифта и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).
detroytred написав:От як так? Людина сама заявляє, що за її президентства виникла потреба в порятунку демократії (да ще такого рівня, що президент перед самими виборами отак відмовляється), і тут же наголошує, що заслуговує на другий термін. Матриця... Бо жодне видання чи навіть опоненти не вказують на таку абсурдність.
це він просто наговорив всякої маячні до купи щоб типу "піти красиво". Він же не міг сказати правду "я старий дід, туплю через раз, не факт що доживу до кінця другого терміну, донори перестали в мене вірити, тому я йду"
Ukrainian написав:Запаси старих ракет прогнозовано закінчились але кацапи значно наростили виробництво нових і це тільки один тип.
Щомісяця росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. ............. Водночас зараз росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць. ......................... За інформацією видання, у 2021 році рф виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.
білет на літак всяко дешевше ніж провідник через тису
ЛАД написав:не знаю, как выпускают с оккупированных территорий в РФ и оттуда лететь. Возможно, требуют принять гражданство и сдать укрпаспорт?
в 2022-2023 точно випускали без подібних вимог, зараз незнаю. Тільки який сенс росіянам забирати паспорт від українців які вилітають в Європу? тоді більший шанс що через проблеми з доками люди повернуться із-за кордону додому і будуть мобілізовані
Кстати, по Вашей ошибочной ссылке ниже есть такое:
Депутатці Куп’янської міської ради оголосили заочну підозру за ч. 5 ст. 111–1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення її в розшук. ......... Слідством встановлено, що депутатка Куп’янської міської ради, яка «перереєструвала» місцевий бізнес за законами РФ. З червня до початку осені 2023 року підозрювана очолювала «ліцензійно-дозвільний відділ» окупаційної адміністрації в Куп’янському районі.
Працівники СБУ зібрали докази, що на цій посаді жінка курувала питання перереєстрації господарської діяльності місцевих підприємців під російське законодавство. Зокрема, видавала місцевим мешканцям «дозвільні» та інші фейкові документи від незаконно створеного російськими загарбниками органу влади. ........ Якщо жінку визнають винною, їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років, а також можуть бути застосовані ще й додаткові покарання — позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна.
Тут, вроде, явная коллаборантка. А с другой стороны, людям и при оккупации жить и работать надо. Без "«дозвільних» та інших фейкових документів від незаконно створеного російськими загарбниками органу влади" это никак не получится. Что людям было делать, не работать? А жить за что? Получивших такие документы тоже под суд? Если нет, то и она, вроде, помогала нашим людям? Её тоже не надо наказывать?
detroytred написав:........... Волгарь колись на повному серйозі казав про можливість перемоги в ядерній війні. Що неможливість базується суто на міфах. (Навіть неважлива реальність. Значення має, що вони, росіяни, так думають).
Жаль, що не можна зараз взнати напряму (тобто через Волгаря) їх думки. Цікаво було б взнати, що в їх бошках. Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.
Як мінімум, можна представити, що пу готується на понт узяти Захід або нехай його частину - дєскать готуюсь, готовий до ядрьоної війни.
Не уверен, что Волгарь излагал взгляды военно-политического руководства, а не пропаганду, направленную либо на своих же граждан (приучить к мысли о возможности), либо на нас и Запад с целью запугать, как Вы и пишете. Думаю, скорее второй вариант - пропаганда.