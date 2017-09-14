ЛАД написав: Что людям было делать, не работать? А жить за что?
Харакірі.
*Водночас добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів, або публічні заклики до проведення таких незаконних заходів карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.* https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/343 ... nosti.html Добровільне?
ЛАД написав:Тут, вроде, явная коллаборантка. А с другой стороны, людям и при оккупации жить и работать надо. Без "«дозвільних» та інших фейкових документів від незаконно створеного російськими загарбниками органу влади" это никак не получится. Что людям было делать, не работать? А жить за что? Получивших такие документы тоже под суд? Если нет, то и она, вроде, помогала нашим людям? Её тоже не надо наказывать?
так, складне питання. Коли нічого не тримає можна просто взяти сумку і виїхати чи в ЄС чи навіть в Україну, а коли ти наприклад фермер, на полі урожай на півмільйона у.о., а в банку кредит на 400тис у.о. тоді виїдеш пожиттєвим банкротом хіба що. Чи рибник якийсь або страусина ферма
detroytred написав:Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.
це хто, якийсь привид з минулого цього форуму? як постійно згадуваний "вкладчик"
Был такой россиянин. Писал на форуме 8 лет. Последнее посещение было за год до войны. Довольно подготовленный. Легенда была - предприниматель из Н.Новгорода (если не ошибаюсь). memberlist.php?mode=viewprofile&u=55678.
detroytred написав:........... Волгарь колись на повному серйозі казав про можливість перемоги в ядерній війні. Що неможливість базується суто на міфах. (Навіть неважлива реальність. Значення має, що вони, росіяни, так думають).
Жаль, що не можна зараз взнати напряму (тобто через Волгаря) їх думки. Цікаво було б взнати, що в їх бошках. Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.
Як мінімум, можна представити, що пу готується на понт узяти Захід або нехай його частину - дєскать готуюсь, готовий до ядрьоної війни.
Не уверен, что Волгарь излагал взгляды военно-политического руководства, а не пропаганду, направленную либо на своих же граждан (приучить к мысли о возможности), либо на нас и Запад с целью запугать, как Вы и пишете. Думаю, скорее второй вариант - пропаганда.
Ні.
Пояснюю: пропаганда не може бути такого рівня складності. Бо той, хто готовий до такого рівня, він апріорі не піддасться пропаганді. Він апріорі не може бути ЦА пропаганди. Це буде безглуздий росхід ресурсів... Тому мені смішно, як тут лунають хоч в чийсь бік звинувачення у пропаганді. Тут нема її... Тут апріорі нема цільової аудиторії для пропаганди.
Волгарь був або одинак, який в якості хоббі тут спілкувався. Бо ні з ким там йому на такі теми на такому рівні потеревініти. Або максимум - від контори відділ і тут як частинка навчання, практики, тренувань.
Те, що росіяни витворяють з ЗАЕС, вказує, що це ми у міфах жили, живемо. Або зовсім не розуміємо їх, свого ворога. Да і реакція можновладців світу на ЗАЕС, скажімо так м'яко, дивна. Особисто я жив у своєму міфі, що повномасштабної війни в Україні апріорі не може бути, бо атомні станції... Який же бєзумєць у світі допустить, щоб тут воював отак будь-хто... Не десь грець де, а в Європі... А воно он як.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 лип, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Что людям было делать, не работать? А жить за что?
Харакірі.
*Водночас добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів, або публічні заклики до проведення таких незаконних заходів карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.* https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/343 ... nosti.html Добровільне?
Так я и написал о ней: "вроде, явная коллаборантка". Но вот как раз и вопрос, не слишком ли широк процитированный Вами закон. Если с выборами и референдумами мне всё более-менее понятно - во всём этом не обязательно принимать участие, то насчёт "організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади" есть сомнения. Жизнь людей в оккупации продолжается, на паузу не поставишь, кто-то же её должен организовывать. Кто? Исключительно сами оккупанты? Если начнёт управлять какой-то комроты, может получиться... Кто знает, что может получиться.
ЛАД написав:Это не совсем популизм. В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный. Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022.
Нюанс у тому, що відсотків 90% в сумі боргів -- від не просто цілком сплатоспроможних мешканців, а від дуже забезпечених. Абсурд -- квартиру купують, здають в оренду, а комірне не платять. І в такій системі координат справний платник тоді є ким? Лохом чи ким? Отже гадаю, що розрахунок тарифу базується на тих, хто сплачує.
Часть жильцов может попала в такую ситуацию как и я отключили доступ к привату 24 где специально во время отпуска была положена кругленькая сумма для оплаты коммунальных а с первого января карту заблокировали и что делать ? И да нахожусь за границей в стране третьего мира и с ужасом наблюдаю как растет долг как снежный ком
Letusrock написав:.................. так, складне питання. Коли нічого не тримає можна просто взяти сумку і виїхати чи в ЄС чи навіть в Україну, а коли ти наприклад фермер, на полі урожай на півмільйона у.о., а в банку кредит на 400тис у.о. тоді виїдеш пожиттєвим банкротом хіба що. Чи рибник якийсь або страусина ферма
Даже если ничего нет, тоже не всё так просто. В ЕС на пособие ещё можно. А в Украину... За 2000 на ВПЛ сумеете прожить? А там своё жильё, знакомые, есть работа или знаешь, куда можно тыкаться на работу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 лип, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Это не совсем популизм. В Харькове и весь общественный транспорт бесплатный. Никита Сергеевич обещал это, по-моему в 1980, В Харькове дожили до этого в 2022.
Нюанс у тому, що відсотків 90% в сумі боргів -- від не просто цілком сплатоспроможних мешканців, а від дуже забезпечених. Абсурд -- квартиру купують, здають в оренду, а комірне не платять. І в такій системі координат справний платник тоді є ким? Лохом чи ким? Отже гадаю, що розрахунок тарифу базується на тих, хто сплачує.
Часть жильцов может попала в такую ситуацию как и я отключили доступ к привату 24 где специально во время отпуска была положена кругленькая сумма для оплаты коммунальных а с первого января карту заблокировали и что делать ? И да нахожусь за границей в стране третьего мира и с ужасом наблюдаю как растет долг как снежный ком
Ні. Не той випадок. )) Я спеціально розгорнуто пояснив чому не платять. І чому сміються з тих, хто сплачує.
Пояснюю: пропаганда не може бути такого рівня складності. Бо той, хто готовий до такого рівня, він апріорі не піддасться пропаганді. Він апріорі не може бути ЦА пропаганди. Це буде безглуздий росхід ресурсів... Тому мені смішно, як тут лунають хоч в чийсь бік звинувачення у пропаганді. Тут нема її... Тут апріорі нема цільової аудиторії для пропаганди.
Вы ошибаетесь.
Те, що росіяни витворяють з ЗАЕС, вказує, що це ми у міфах жили, живемо. Або зовсім не розуміємо їх, свого ворога.
"Вытворяют" они достаточно аккуратно - чтобы не довести до аварии. Зато остановили и лишили нас значительной доли генерации. Разрушили много электростанций, но не атомных - их не трогают, хотя координаты хорошо известны.
Да і реакція можновладців світу на ЗАЕС, скажімо так м'яко, дивна. Особисто я жив у своєму міфі, що повномасштабної війни в Україні апріорі не може бути, бо атомні станції... Який же бєзумєць у світі допустить, щоб тут воював отак будь-хто... Не десь грець де, а в Європі... А воно он як.