Додано: Чет 25 лип, 2024 18:14

ЛАД написав: detroytred написав: ...........

Волгарь колись на повному серйозі казав про можливість перемоги в ядерній війні. Що неможливість базується суто на міфах.

(Навіть неважлива реальність. Значення має, що вони, росіяни, так думають).



Жаль, що не можна зараз взнати напряму (тобто через Волгаря) їх думки. Цікаво було б взнати, що в їх бошках.

Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.



Як мінімум, можна представити, що пу готується на понт узяти Захід або нехай його частину - дєскать готуюсь, готовий до ядрьоної війни. ...........Волгарь колись на повному серйозі казав про можливість перемоги в ядерній війні. Що неможливість базується суто на міфах.(Навіть неважлива реальність. Значення має, що вони, росіяни, так думають).Жаль, що не можна зараз взнати напряму (тобто через Волгаря) їх думки. Цікаво було б взнати, що в їх бошках.Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.Як мінімум, можна представити, що пу готується на понт узяти Захід або нехай його частину - дєскать готуюсь, готовий до ядрьоної війни.

Не уверен, что Волгарь излагал взгляды военно-политического руководства, а не пропаганду, направленную либо на своих же граждан (приучить к мысли о возможности), либо на нас и Запад с целью запугать, как Вы и пишете.

Думаю, скорее второй вариант - пропаганда. Не уверен, что Волгарь излагал взгляды военно-политического руководства, а не пропаганду, направленную либо на своих же граждан (приучить к мысли о возможности), либо на нас и Запад с целью запугать, как Вы и пишете.Думаю, скорее второй вариант - пропаганда.

Ні.Пояснюю: пропаганда не може бути такого рівня складності. Бо той, хто готовий до такого рівня, він апріорі не піддасться пропаганді.Він апріорі не може бути ЦА пропаганди. Це буде безглуздий росхід ресурсів...Тому мені смішно, як тут лунають хоч в чийсь бік звинувачення у пропаганді. Тут нема її...Тут апріорі нема цільової аудиторії для пропаганди.Волгарь був або одинак, який в якості хоббі тут спілкувався. Бо ні з ким там йому на такі теми на такому рівні потеревініти.Або максимум - від контори відділ і тут як частинка навчання, практики, тренувань.Те, що росіяни витворяють з ЗАЕС, вказує, що це ми у міфах жили, живемо. Або зовсім не розуміємо їх, свого ворога.Да і реакція можновладців світу на ЗАЕС, скажімо так м'яко, дивна.Особисто я жив у своєму міфі, що повномасштабної війни в Україні апріорі не може бути, бо атомні станції... Який же бєзумєць у світі допустить, щоб тут воював отак будь-хто...Не десь грець де, а в Європі...А воно он як.