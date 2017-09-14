«Я сказал Зеленскому, что мы должны закончить эту войну». Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя свой телефонный разговор с президентом Украины.



«Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это (российская армия - Ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться»

, – сказал Трамп.



Также он назвал одним из виновников войны президента США Байдена.



«Байден не должен был допустить этого. Это было легко остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть при мне были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти до 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть, и внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди»

, – заявил Трамп.