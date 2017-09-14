|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 25 лип, 2024 18:53
katso написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Что людям было делать, не работать? А жить за что?
Харакірі.
*Водночас добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських функцій
Так под такое дворник подойдет или там работник водоканала. Что было в голове у людей писавших эти законы?
Які адміністративні функції у двірника?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35036
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 7999 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 25 лип, 2024 18:59
«Я сказал Зеленскому, что мы должны закончить эту войну». Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя свой телефонный разговор с президентом Украины.
«Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это (российская армия - Ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться»
, – сказал Трамп.
Также он назвал одним из виновников войны президента США Байдена.
«Байден не должен был допустить этого. Это было легко остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть при мне были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти до 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть, и внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди»
, – заявил Трамп.
Они победили наполеона. Ага лично питун командовал.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24259
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 25 лип, 2024 19:08
sens написав:
Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .
Непотрібні люди теж багато можуть зробити як для себе так і для світу, якщо беззаконня не звело їх життя в іншу площину і вони живуть не вдома, а мають притулок.
Тобто, якщо "на" тут ніхто не потрібен, то "на" тут все потрібне людині?
Зводити людей у ранг непотрібних найтупіше - що може зробити держава.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 1031
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 19:16
Сибарит написав: ЛАД написав:_Mykola_
Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом?
Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)?
И как определить необходимую мощность?
Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
Выбор мощности зависит от поставленных целей.
Если стоит задача полностью обеспечит дом электричеством, и пустует не очень много квартир, можно посмотреть на домовой автомат и пересчитать ток в мощность. Для полупустого дома придется замерять максимальные токи.
Для обеспечения работы критического оборудования нужно смотреть установленную мощность.
От промежуточных вариантов, предусматривающих экономное потребление, лучше отказаться. Надеяться на сознательность граждан не приходится. В варианте с критическим оборудованием придется бороться с хитрожопиками, которые захотят втихаря подключиться.
ІМХО. Встановлювати генератор потрібно ВИКЛЮЧНО на насосну групу, аварійне освітлення, можливо роботу якоїсь автоматики будинку, на ліфтове обладнання, якщо прийнято рішення про роботу ліфта, можливості підключатися до живлення ПОЗА публічним "пунктом незламності" НЕ повинно бути доступно мешканцям, та будь-яке самовільне підключення повинно жорстко каратися, інакше "вільнолюди" почнуть цим зловживати.
На жаль, ми як суспільство, не дозріли до суспільного договору щодо використання обмежених ресурсів. Тому тільки жорстке обмеження доступу без можливості індивідуального доступу.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5024
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 19:19
ЛАД написав:
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
Дивлячись яка кількість квартир.
Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была)
Починайте з насосу- сучасна насосна станція з частотним перетворювачем. Дивлячись скільки поверхів будинок, та знову ж таки, яка кількість квартир.
одного маленького лифта
У вас ще й ліфт працює?
и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).
Там знову ж таки якійсь насос, або декілька.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63203
|
|
|1493
|222372
|
|
|6076
|707676
|
|