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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 лип, 2024 18:53
katso написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Что людям было делать, не работать? А жить за что?
Харакірі.
*Водночас добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських функцій
Так под такое дворник подойдет или там работник водоканала. Что было в голове у людей писавших эти законы?
Які адміністративні функції у двірника?
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Додано: Чет 25 лип, 2024 18:59
«Я сказал Зеленскому, что мы должны закончить эту войну». Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя свой телефонный разговор с президентом Украины.
«Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это (российская армия - Ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться»
, – сказал Трамп.
Также он назвал одним из виновников войны президента США Байдена.
«Байден не должен был допустить этого. Это было легко остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть при мне были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти до 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть, и внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди»
, – заявил Трамп.
Они победили наполеона. Ага лично питун командовал.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 19:08
sens написав:
Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .
Непотрібні люди теж багато можуть зробити як для себе так і для світу, якщо беззаконня не звело їх життя в іншу площину і вони живуть не вдома, а мають притулок.
Тобто, якщо "на" тут ніхто не потрібен, то "на" тут все потрібне людині?
Зводити людей у ранг непотрібних найтупіше - що може зробити держава.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 19:16
Сибарит написав: ЛАД написав:_Mykola_
Вы случайно не в курсе насчёт генераторов на 55 кВт на дом?
Какие хорошие и цены (цены не обязательно, сам найду)?
И как определить необходимую мощность?
Или, если можно, посоветуйте хорошую фирму, которая этим занимается.
Выбор мощности зависит от поставленных целей.
Если стоит задача полностью обеспечит дом электричеством, и пустует не очень много квартир, можно посмотреть на домовой автомат и пересчитать ток в мощность. Для полупустого дома придется замерять максимальные токи.
Для обеспечения работы критического оборудования нужно смотреть установленную мощность.
От промежуточных вариантов, предусматривающих экономное потребление, лучше отказаться. Надеяться на сознательность граждан не приходится. В варианте с критическим оборудованием придется бороться с хитрожопиками, которые захотят втихаря подключиться.
ІМХО. Встановлювати генератор потрібно ВИКЛЮЧНО на насосну групу, аварійне освітлення, можливо роботу якоїсь автоматики будинку, на ліфтове обладнання, якщо прийнято рішення про роботу ліфта, можливості підключатися до живлення ПОЗА публічним "пунктом незламності" НЕ повинно бути доступно мешканцям, та будь-яке самовільне підключення повинно жорстко каратися, інакше "вільнолюди" почнуть цим зловживати.
На жаль, ми як суспільство, не дозріли до суспільного договору щодо використання обмежених ресурсів. Тому тільки жорстке обмеження доступу без можливості індивідуального доступу.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 19:19
ЛАД написав:
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
Дивлячись яка кількість квартир.
Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была)
Починайте з насосу- сучасна насосна станція з частотним перетворювачем. Дивлячись скільки поверхів будинок, та знову ж таки, яка кількість квартир.
одного маленького лифта
У вас ще й ліфт працює?
и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).
Там знову ж таки якійсь насос, або декілька.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 19:24
Faceless написав:
Які адміністративні функції у двірника?
ОК, гуглим что такое "адміністративно- господарські функції", Выдало правда обов'язки ну будет считать одно и то же.
Адміністративно-господарські обов'язки
обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
ну дворнику да, наверное еще повезло - а вот начальнику склада какого-нить АТБ, или зав.магазина Щедрий Кошик продающего гражданам хлеб, или сапожнику который "сам себе начальник ателье", или там бригадиру тех же дворников который указывет дворнику на каком участке ему сегодня "забезпечивать" порядок зберігання приватного майна - ну кульков тех с мусорных баков - уже точно только харакири
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Додано: Чет 25 лип, 2024 19:44
ЛАД написав:
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была), одного маленького лифта и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).
В котельной, насколько я понимаю, должны быть ещё и насосы.
При таком подходе следует тупо суммировать мощность всех потребителей.
Можно, конечно, построить хитрую гибридную систему с генератором меньшей мощности, в которой пиковые нагрузки от лифта будут компенсироваться за счёт аккумулятора, но, на мой взгляд, это D&G (дорого и глупо)
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:33
НАТО не вбачає навмисного нападу Росії після виявлення уламків дрона в Румунії.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:37
Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.
«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», – сказав батько затриманого.
За даними МВС, підозрюваний – 18-річний житель Дніпра під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:40
Вдень 8 липня російська ракета влетіла в дитячу лікарню в Києві, в результаті чого двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі серед постраждалих семеро дітей.
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, які були обмежені торговельними обмеженнями.
Американський чіп в російській ракеті
За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.
Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.
За даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів. Ці поставки - лише частина зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.
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