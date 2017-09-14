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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:41
ЛАД написав:
Не слышал, что сейчас настолько легко выехать из РФ в Украину
Точно знаю під містом Суми є пункт, по ночах працює, рос паспорт краще з собою не везти, звісно чоловіки призивного віку там рідкість, не впевнений що їх пропускають, гадаю що так, але навіщо їм білет в один кінець.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:47
ЛАД написав: sens написав:
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Ні про що петиція . Можна сказати що про повітряну тривогу і скасування зупинки транспорту теж неодноразово звертали увагу і що ? Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .
В Харькове ни транспорт не останавливается. ни из магазинов никто не выходит.
А вот госучреждения и банки, вроде, работу прекращают.
В Одесі якщо під час тривоги перебуваєш у відділенні банку то на вулицю не викидають, в Києві у відділенні Глобус на лівому березі закривають відділення, щодо транспорту, ізжу за кермом, проте неодноразово бачив у різні періоди петиції щодо скасування зупинки громадського транспорту під час тревожноі воздухи
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:52
Шо там ф16 летят? а то как то забыли
Долярчик хотел бы на таком домой улететь? За сутки бы долетел.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:54
Прораб написав: sens написав:
Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .
Непотрібні люди теж багато можуть зробити як для себе так і для світу, якщо беззаконня не звело їх життя в іншу площину і вони живуть не вдома, а мають притулок.
Тобто, якщо "на" тут ніхто не потрібен, то "на" тут все потрібне людині?
Зводити людей у ранг непотрібних найтупіше - що може зробити держава.
Не бажаю я казати погано про країну в який народився та й згодився. Не Держава, а представники влади використовуючи своє становище роблять окремі дії, які наприклад більшість не підтримує тому що...
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