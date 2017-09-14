Точно знаю під містом Суми є пункт, по ночах працює, рос паспорт краще з собою не везти, звісно чоловіки призивного віку там рідкість, не впевнений що їх пропускають, гадаю що так, але навіщо їм білет в один кінець.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:47
В Одесі якщо під час тривоги перебуваєш у відділенні банку то на вулицю не викидають, в Києві у відділенні Глобус на лівому березі закривають відділення, щодо транспорту, ізжу за кермом, проте неодноразово бачив у різні періоди петиції щодо скасування зупинки громадського транспорту під час тревожноі воздухи
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:52
Шо там ф16 летят? а то как то забыли
Долярчик хотел бы на таком домой улететь? За сутки бы долетел.
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:54
Не бажаю я казати погано про країну в який народився та й згодився. Не Держава, а представники влади використовуючи своє становище роблять окремі дії, які наприклад більшість не підтримує тому що...
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:01
не помню чи розказував, зимою мене кормили копченою свининою з мелітополя. Дід зарізав свиню закоптив, половину продав , взяв з собою половину і через сумську приїхав в запоріжжя до родичів. На кордоні москалі забрали російський паспорт і сказали щоб не вертався. Пару днів помурижили в сбу. Отака історія. Думаю заїхати через польщу чи білорусію теж можно.
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:04
The Illicit Flow of Technology to Russia Goes Through This Hong Kong Address
Defying sanctions, Russia has obtained nearly $4 billion in restricted chips since the war began in Ukraine. Many were shipped through a cluster of shell companies in Hong Kong.
Yet the companies are a crucial link in a chain connecting U.S. research laboratories to Chinese factories, Russian arms makers and the battlefields of Ukraine — and a sign that the U.S. government and tech giants cannot control where their technology goes.
Since Russia invaded Ukraine in 2022, nearly $4 billion of restricted chips have poured into Russia from more than 6,000 companies, including those at Hong Kong’s 135 Bonham Strand, according to a Times analysis of Russian customs data, corporate records, domain registrations and sanctions data. The analysis examined nearly 800,000 shipments of restricted electronic goods into Russia since mid-2021.
Even as the West sought to cut off access to semiconductors through trade restrictions, Russia established such a robust parallel supply chain that it imported almost the same number of critical chips in the last three months of 2023 that it did in the same period in 2021, according to the analysis of Russian customs data. The reliance on China for many of these chips also deepened, with transactions that were historically settled in U.S. dollars now increasingly executed in Renminbi, according to the analysis.
Russia’s technology imports begin with U.S. chipmakers selling their products to international distributors. The chip companies are not legally required to track where their goods go from there. Russia has then turned to the international distributors — which are in Hong Kong, China, Turkey, India, Serbia and Singapore, according to The Times’s analysis — to maintain a steady supply of tech.
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:08
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:00
120
24 поверхи.
При 24 поверхах без ліфта важкувато. Я б точно не жив.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Взагалі, я не чув щоб де-небудь в Харкові не працювали ліфти.
Звісно є насоси на опалення.
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:05
Напад росії і білорусі на Україну
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватимерегулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:19
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.
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