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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9183918491859186>
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не слышал, что сейчас настолько легко выехать из РФ в Украину


Точно знаю під містом Суми є пункт, по ночах працює, рос паспорт краще з собою не везти, звісно чоловіки призивного віку там рідкість, не впевнений що їх пропускають, гадаю що так, але навіщо їм білет в один кінець.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:47

  ЛАД написав:
  sens написав:..........
Ні про що петиція . Можна сказати що про повітряну тривогу і скасування зупинки транспорту теж неодноразово звертали увагу і що ? Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .

В Харькове ни транспорт не останавливается. ни из магазинов никто не выходит.
А вот госучреждения и банки, вроде, работу прекращают.

В Одесі якщо під час тривоги перебуваєш у відділенні банку то на вулицю не викидають, в Києві у відділенні Глобус на лівому березі закривають відділення, щодо транспорту, ізжу за кермом, проте неодноразово бачив у різні періоди петиції щодо скасування зупинки громадського транспорту під час тревожноі воздухи
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:52

Шо там ф16 летят? а то как то забыли


Долярчик хотел бы на таком домой улететь? За сутки бы долетел.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:54

  Прораб написав:
  sens написав:Люди для влади це ресурс, особи в межах 18 - 60 років , тому й пишу - петиція ні про що. З таким розрахунком можна складати позов до КСУ .

Непотрібні люди теж багато можуть зробити як для себе так і для світу, якщо беззаконня не звело їх життя в іншу площину і вони живуть не вдома, а мають притулок.
Тобто, якщо "на" тут ніхто не потрібен, то "на" тут все потрібне людині?
Зводити людей у ​​ранг непотрібних найтупіше - що може зробити держава.

Не бажаю я казати погано про країну в який народився та й згодився. Не Держава, а представники влади використовуючи своє становище роблять окремі дії, які наприклад більшість не підтримує тому що...
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:01

  BeneFuckTor написав:
  ЛАД написав:Не слышал, что сейчас настолько легко выехать из РФ в Украину


Точно знаю під містом Суми є пункт, по ночах працює, рос паспорт краще з собою не везти, звісно чоловіки призивного віку там рідкість, не впевнений що їх пропускають, гадаю що так, але навіщо їм білет в один кінець.
не помню чи розказував, зимою мене кормили копченою свининою з мелітополя. Дід зарізав свиню закоптив, половину продав , взяв з собою половину і через сумську приїхав в запоріжжя до родичів. На кордоні москалі забрали російський паспорт і сказали щоб не вертався. Пару днів помурижили в сбу. Отака історія. Думаю заїхати через польщу чи білорусію теж можно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:04

The Illicit Flow of Technology to Russia Goes Through This Hong Kong Address
Defying sanctions, Russia has obtained nearly $4 billion in restricted chips since the war began in Ukraine. Many were shipped through a cluster of shell companies in Hong Kong.
Yet the companies are a crucial link in a chain connecting U.S. research laboratories to Chinese factories, Russian arms makers and the battlefields of Ukraine — and a sign that the U.S. government and tech giants cannot control where their technology goes.
Since Russia invaded Ukraine in 2022, nearly $4 billion of restricted chips have poured into Russia from more than 6,000 companies, including those at Hong Kong’s 135 Bonham Strand, according to a Times analysis of Russian customs data, corporate records, domain registrations and sanctions data. The analysis examined nearly 800,000 shipments of restricted electronic goods into Russia since mid-2021.
Even as the West sought to cut off access to semiconductors through trade restrictions, Russia established such a robust parallel supply chain that it imported almost the same number of critical chips in the last three months of 2023 that it did in the same period in 2021, according to the analysis of Russian customs data. The reliance on China for many of these chips also deepened, with transactions that were historically settled in U.S. dollars now increasingly executed in Renminbi, according to the analysis.
Russia’s technology imports begin with U.S. chipmakers selling their products to international distributors. The chip companies are not legally required to track where their goods go from there. Russia has then turned to the international distributors — which are in Hong Kong, China, Turkey, India, Serbia and Singapore, according to The Times’s analysis — to maintain a steady supply of tech.
https://www.nytimes.com/2024/07/25/tech ... chips.html
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:08

  Banderlog написав:Думаю заїхати через польщу чи білорусію теж можно.

Так і їздять, в тому числі і зараз в рашу на заробітки жіночки.
А на теракти нема бажаючих.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:00

  Water написав:
  ЛАД написав:Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.

Дивлячись яка кількість квартир.

120
Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была)

Починайте з насосу- сучасна насосна станція з частотним перетворювачем. Дивлячись скільки поверхів будинок, та знову ж таки, яка кількість квартир.

24 поверхи.
одного маленького лифта

У вас ще й ліфт працює? :shock:

При 24 поверхах без ліфта важкувато. Я б точно не жив. :)
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Взагалі, я не чув щоб де-небудь в Харкові не працювали ліфти.
и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).

Там знову ж таки якійсь насос, або декілька.

Звісно є насоси на опалення.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:05

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.

Дивлячись яка кількість квартир.

120
Речь об обеспечении работы насосов (чтобы вода была)

Починайте з насосу- сучасна насосна станція з частотним перетворювачем. Дивлячись скільки поверхів будинок, та знову ж таки, яка кількість квартир.

24 поверхи.
одного маленького лифта

У вас ще й ліфт працює? :shock:

При 24 поверхах без ліфта важкувато. Я б точно не жив. :)
и немного для газовой котельной (там, как понимаю, только электрическое управление).

Там знову ж таки якійсь насос, або декілька.

Звісно є насоси на опалення.
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватимерегулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:19

  Faceless написав:, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватимерегулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.
Banderlog
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