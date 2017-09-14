Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
У вас ліфт не забезпечують живленням?
P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.