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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:20
Faceless написав:
......
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
У вас ліфт не забезпечують живленням?
P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.
До того ж боюся, що якщо буде багато генераторів в Україні, то виникнуть проблеми з паливом.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 25 лип, 2024 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:21
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
Дивлячись яка кількість квартир.
120
24 поверхи.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Звісно є насоси на опалення.
Десь так і є по генератору.
Крім дизельних/бензинових існують газові, у вашому випадку ціна більше 3 лимонів гривень.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:22
Faceless написав:
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо
Не тільки паливо, а й мастило. Ще бажано регулярне ТО.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:39
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
------------------------ЛАД
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
-------------------------
Дивлячись яка кількість квартир.
120
24 поверхи.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Звісно є насоси на опалення.
Десь так і є по генератору.
Крім дизельних/бензинових існують газові, у вашому випадку ціна більше 3 лимонів гривень.
Це дуже забагато. При таких цінах точно не треба. Якщо врахувати, що десь половина квартир порожні, і сумніваюсь, що їхні хазяї заплатять. Нам назвали десь 600 тис.+.
І то забагато, ще ж врахувати поточні витрати на паливо, мастило, обслуговування...
То я вже краще зніму якусь квартиру в малоповерхівці, дешевше буде і проблем менше.
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ЛАД
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:56
Banderlog написав:
......
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.
Половини і так вже немає.
А з тих, що є, багато не хазяї. Не знаю чи орендарі, чи родичі/знайомі.
А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе.
Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 23:19
ЛАД написав: Banderlog написав:
......
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.
Половини і так вже немає.
А з тих, що є, багато не хазяї. Не знаю чи орендарі, чи родичі/знайомі.
А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе.
Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно.
так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли
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