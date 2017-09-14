|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:20
Faceless написав:
......
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
У вас ліфт не забезпечують живленням?
P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.
До того ж боюся, що якщо буде багато генераторів в Україні, то виникнуть проблеми з паливом.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 25 лип, 2024 22:47, всього редагувалось 2 разів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29670
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:21
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
Дивлячись яка кількість квартир.
120
24 поверхи.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Звісно є насоси на опалення.
Десь так і є по генератору.
Крім дизельних/бензинових існують газові, у вашому випадку ціна більше 3 лимонів гривень.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:22
Faceless написав:
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо
Не тільки паливо, а й мастило. Ще бажано регулярне ТО.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:39
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
------------------------ЛАД
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
-------------------------
Дивлячись яка кількість квартир.
120
24 поверхи.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Звісно є насоси на опалення.
Десь так і є по генератору.
Крім дизельних/бензинових існують газові, у вашому випадку ціна більше 3 лимонів гривень.
Це дуже забагато. При таких цінах точно не треба. Якщо врахувати, що десь половина квартир порожні, і сумніваюсь, що їхні хазяї заплатять. Нам назвали десь 600 тис.+.
І то забагато, ще ж врахувати поточні витрати на паливо, мастило, обслуговування...
То я вже краще зніму якусь квартиру в малоповерхівці, дешевше буде і проблем менше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29670
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:56
Banderlog написав:
......
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.
Половини і так вже немає.
А з тих, що є, багато не хазяї. Не знаю чи орендарі, чи родичі/знайомі.
А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе.
Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29670
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 25 лип, 2024 23:19
ЛАД написав: Banderlog написав:
......
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.
Половини і так вже немає.
А з тих, що є, багато не хазяї. Не знаю чи орендарі, чи родичі/знайомі.
А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе.
Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно.
так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35743
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1586 раз.
- Подякували: 2782 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:31
flyman написав:
............
так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли
У меня сегодня первый день без отключений (кроме суббот, когда у нас не отключали).
Но вернёмся немного ближе к теме ветки - война.
Чего-то захотелось сравнить с другими большими войнами.
Прошло уже 2 года 5 месяцев войны.
Если сравнивать с ВОВ, то это уже конец ноября 1943. Уже лавно отбросили немцев от Москвы, произошла Сталинградская битва с окружением и разгромом армии Паулюса, Курская битва, закончившаяся поражением белгородско-харьковской группировки немцев и ликвидацией соответствующего плацдарма, освобождены Донбасс, Харьков и Киев. Через месяц началось большое наступлением на правобережной Украине, в результате которого была освобождена почти вся Украина.
Нынешняя война больше похожа на 1 МВ.
Фронт более-менее стабилизирован. Идёт ожесточённая окопная война, в которой ни одной из сторон не удаётся добиться серьёзных успехов, несмотря на большие потери с обеих сторон. Конечно, от полной аналогии с 1 МВ достаточно далеко. В 1 МВ дело шло к истощению сил всех сторон. Сейчас до этого далеко. По разным причинам.
У РФ изначально было большое преимущество в ресурсах (как людских, так и материальных) и оно ещё далеко не исчерпано. А в людских ресурсах оно будет постоянно.
Материальные ресурсы Украины поддерживаются благодаря помощи Запада, у которого ресурсы практически неограниченны (ограничены практически только наличием желания). Оружие нам постоянно подкидывают. Не достаточно для коренного перелома, но достаточно для сдерживания противника. А вот с экономикой и мобилизацией дела похуже. В экономике возможности помощи ограничены - восстановить/компенсировать разрушенные и потерянные заводы и электростанции быстро невозможно. С мобилизацией нам никто не поможет, это чисто наша проблема.
Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.
Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.
Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.
Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 26 лип, 2024 00:33, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29670
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:32
flyman
Перед морозами (чи з їх початком ) будуть удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС. Самі АЕС не постраждають, а енергію з них зняти буде не можна. Записуй.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12728
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:47
Hotab написав:flyman
Перед морозами (чи з їх початком ) будуть удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС. Самі АЕС не постраждають, а енергію з них зняти буде не можна. Записуй.
По трансформаторним станциям уже били. Подействовало, но не так сильно, как удары по эл-станциям. Не берусь объяснить, почему влияние этих обстрелов было относительно ограниченным - то ли потому, что их легче восстановить (это само собой и, скорее всего, это основная причина), то ли есть какие-то возможности замещения/обхода.
И, кстати, возможно, здесь есть специалисты, лучше знающие условия работы АЭС. Они смогут уточнить. Но подозреваю, что т.к. АЭС невозможно мгновенно остановить, то уничтожение трансформаторов, на которые подаётся энергия с АЭС, приведёт к авариям реакторов. Если это так, то вряд ли будут "удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС". Так же, как не было и нет ударов по самим АЭС.
Проще устроить массированную атаку на уцелевшие ТЭС и трансформаторные подстанции, не связанные с АЭС.
Кстати, помню, какие истерики устраивались зимой 23, когда были повреждены/уничтожены многие трансформаторные подстанции и те же представители ДТЭК и не только рассказывали о невозможности быстрого восстановления и о том, что на это нужны месяцы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29670
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 26 лип, 2024 01:08
“Близько 14:00, як і прогнозувалося, низка спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапила в повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, що перебував у тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці прориватимуться з боєм”, – ідеться в повідомленні.”
и че - будут судить комбрига? держите карман шире.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63205
|
|
|1493
|222373
|
|
|6076
|707683
|
|