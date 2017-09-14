RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9184918591869187>
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:20

  Faceless написав:......
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.

Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.

Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне

У вас ліфт не забезпечують живленням?

P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.
До того ж боюся, що якщо буде багато генераторів в Україні, то виникнуть проблеми з паливом.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 лип, 2024 22:47, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:21

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.

Дивлячись яка кількість квартир.

120
24 поверхи.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Звісно є насоси на опалення.

Десь так і є по генератору.
Крім дизельних/бензинових існують газові, у вашому випадку ціна більше 3 лимонів гривень.
Water
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:22

  Faceless написав:Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо

Не тільки паливо, а й мастило. Ще бажано регулярне ТО.
Water
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:39

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:------------------------
ЛАД
Полностью обеспечить дом ээ задача не ставится. Когда в доме всё на ээ мощность потребуется не 55 квт, а раз в 10 больше. Соответственно, цена будет поднебесная.
-------------------------
Дивлячись яка кількість квартир.

120
24 поверхи.
Працюють 2 ліфти - маленький на 4 людини і вантажний. Другий маленький виключено.
Звісно є насоси на опалення.

Десь так і є по генератору.
Крім дизельних/бензинових існують газові, у вашому випадку ціна більше 3 лимонів гривень.

Це дуже забагато. При таких цінах точно не треба. Якщо врахувати, що десь половина квартир порожні, і сумніваюсь, що їхні хазяї заплатять. Нам назвали десь 600 тис.+.
І то забагато, ще ж врахувати поточні витрати на паливо, мастило, обслуговування...
То я вже краще зніму якусь квартиру в малоповерхівці, дешевше буде і проблем менше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:56

  Banderlog написав:......
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.

Половини і так вже немає.
А з тих, що є, багато не хазяї. Не знаю чи орендарі, чи родичі/знайомі.

А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе.
Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 23:19

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:......
а іще є шанс що критична маса зїде і перестане участвувати в тратах на паливо. Ваш варіант однозначно кращий.

Половини і так вже немає.
А з тих, що є, багато не хазяї. Не знаю чи орендарі, чи родичі/знайомі.

А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе.
Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно. :)

так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35743
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:31

  flyman написав:............
так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли

У меня сегодня первый день без отключений (кроме суббот, когда у нас не отключали).

Но вернёмся немного ближе к теме ветки - война.
Чего-то захотелось сравнить с другими большими войнами.
Прошло уже 2 года 5 месяцев войны.

Если сравнивать с ВОВ, то это уже конец ноября 1943. Уже лавно отбросили немцев от Москвы, произошла Сталинградская битва с окружением и разгромом армии Паулюса, Курская битва, закончившаяся поражением белгородско-харьковской группировки немцев и ликвидацией соответствующего плацдарма, освобождены Донбасс, Харьков и Киев. Через месяц началось большое наступлением на правобережной Украине, в результате которого была освобождена почти вся Украина.

Нынешняя война больше похожа на 1 МВ.
Фронт более-менее стабилизирован. Идёт ожесточённая окопная война, в которой ни одной из сторон не удаётся добиться серьёзных успехов, несмотря на большие потери с обеих сторон. Конечно, от полной аналогии с 1 МВ достаточно далеко. В 1 МВ дело шло к истощению сил всех сторон. Сейчас до этого далеко. По разным причинам.
У РФ изначально было большое преимущество в ресурсах (как людских, так и материальных) и оно ещё далеко не исчерпано. А в людских ресурсах оно будет постоянно.
Материальные ресурсы Украины поддерживаются благодаря помощи Запада, у которого ресурсы практически неограниченны (ограничены практически только наличием желания). Оружие нам постоянно подкидывают. Не достаточно для коренного перелома, но достаточно для сдерживания противника. А вот с экономикой и мобилизацией дела похуже. В экономике возможности помощи ограничены - восстановить/компенсировать разрушенные и потерянные заводы и электростанции быстро невозможно. С мобилизацией нам никто не поможет, это чисто наша проблема.
Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.

Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.

Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.

Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 26 лип, 2024 00:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:32

flyman
Перед морозами (чи з їх початком ) будуть удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС. Самі АЕС не постраждають, а енергію з них зняти буде не можна. Записуй.
Hotab
 
Повідомлень: 12728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:47

  Hotab написав:flyman
Перед морозами (чи з їх початком ) будуть удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС. Самі АЕС не постраждають, а енергію з них зняти буде не можна. Записуй.

По трансформаторним станциям уже били. Подействовало, но не так сильно, как удары по эл-станциям. Не берусь объяснить, почему влияние этих обстрелов было относительно ограниченным - то ли потому, что их легче восстановить (это само собой и, скорее всего, это основная причина), то ли есть какие-то возможности замещения/обхода.
И, кстати, возможно, здесь есть специалисты, лучше знающие условия работы АЭС. Они смогут уточнить. Но подозреваю, что т.к. АЭС невозможно мгновенно остановить, то уничтожение трансформаторов, на которые подаётся энергия с АЭС, приведёт к авариям реакторов. Если это так, то вряд ли будут "удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС". Так же, как не было и нет ударов по самим АЭС.
Проще устроить массированную атаку на уцелевшие ТЭС и трансформаторные подстанции, не связанные с АЭС.
Кстати, помню, какие истерики устраивались зимой 23, когда были повреждены/уничтожены многие трансформаторные подстанции и те же представители ДТЭК и не только рассказывали о невозможности быстрого восстановления и о том, что на это нужны месяцы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 01:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

“Близько 14:00, як і прогнозувалося, низка спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапила в повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, що перебував у тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці прориватимуться з боєм”, – ідеться в повідомленні.”

и че - будут судить комбрига? держите карман шире.
tester7336
 
Повідомлень: 24
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9184918591869187>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63205
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222373
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.