Додано: П'ят 26 лип, 2024 01:09

Граждане Швейцарии мужского пола обязаны нести воинскую службу. Если по каким-то причинам она невозможна (например, по состоянию здоровья), то подлежит уплате так называемый «армейский сбор». Он равняется 3 процентам от всех доходов военнообязанного и взимается в течение 11 лет – с 19 до 30 лет (период времени – согласно старой версии закона)

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С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция закона, по которому армейский сбор подлежит уплате также в течение 11 лет, но до момента, пока не исполнится 37 лет.

Гражданство Швейцарии, вне зависимости от того, получено оно по рождению или в результате натурализации, даёт своему владельцу множество привилегий. Одновременно многие желающие получить паспорт с белым крестиком забывают небольшую деталь: документ предоставляет не только права, но и возлагает некоторые, вполне конкретные обязанности.

........гражданство Швейцарии создаёт не только права, но и обязанности. Данное обстоятельство является неоспоримым фактом. Если герой рассказа с этим не согласен, у него всегда остаётся возможность отказаться от швейцарского гражданства.

Отказ от службы как таковой в Швейцарии вообще не приемлем: за такое решение, призывник будет нести уголовную ответственность (лишение свободы).



Интересно, что 23 сентября 2013 года швейцарцы задались вопросом «Стоит ли отметить военный призыв?» на всенародном референдуме. В результате, 73 процента голосов было отдано за сохранения военной обязанности. Швейцарцы благодарны своим военным и гордятся ими.

Ввиду наличия нескольких национальных языков в Швейцарии, призывник имеет право обучаться на родном языке у себя в кантоне. Всего существует около 20 рекрутских школ на территории Швейцарии.

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По окончании школы (от18 до 25 недель) военная жизнь швейцарца не оканчивается. Новобранцев отправляют домой, но его ежегодно призывают на курсы повторной подготовки. В зависимости от рода войск, обучение длится около 2-3 недель.

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Отметим, что за совершение самовольного побега с военной службы в Швейцарии, законодательство постановляет наказание в виде лишение свободы на срок до 18 месяцев.

К вопросу о швейцарской армии, который мы обсуждали.И там хорошие фразы:И ещё: