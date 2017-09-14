ЛАД написав:

flyman написав: ............

так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли ............так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли

У меня сегодня первый день без отключений (кроме суббот, когда у нас не отключали).Но вернёмся немного ближе к теме ветки - война.Чего-то захотелось сравнить с другими большими войнами.Прошло уже 2 года 5 месяцев войны.Если сравнивать с ВОВ, то это уже конец ноября 1943. Уже лавно отбросили немцев от Москвы, произошла Сталинградская битва с окружением и разгромом армии Паулюса, Курская битва, закончившаяся поражением белгородско-харьковской группировки немцев и ликвидацией соответствующего плацдарма, освобождены Донбасс, Харьков и Киев. Через месяц началось большое наступлением на правобережной Украине, в результате которого была освобождена почти вся Украина.Нынешняя война больше похожа на 1 МВ.Фронт более-менее стабилизирован. Идёт ожесточённая окопная война, в которой ни одной из сторон не удаётся добиться серьёзных успехов, несмотря на большие потери с обеих сторон. Конечно, от полной аналогии с 1 МВ достаточно далеко. В 1 МВ дело шло к истощению сил всех сторон. Сейчас до этого далеко. По разным причинам.У РФ изначально было большое преимущество в ресурсах (как людских, так и материальных) и оно ещё далеко не исчерпано. А в людских ресурсах оно будет постоянно.Материальные ресурсы Украины поддерживаются благодаря помощи Запада, у которого ресурсы практически неограниченны (ограничены практически только наличием желания). Оружие нам постоянно подкидывают. Не достаточно для коренного перелома, но достаточно для сдерживания противника. А вот с экономикой и мобилизацией дела похуже. В экономике возможности помощи ограничены - восстановить/компенсировать разрушенные и потерянные заводы и электростанции быстро невозможно. С мобилизацией нам никто не поможет, это чисто наша проблема.Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред.