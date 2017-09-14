fox767676 К вопросу о швейцарской армии, который мы обсуждали.
Граждане Швейцарии мужского пола обязаны нести воинскую службу. Если по каким-то причинам она невозможна (например, по состоянию здоровья), то подлежит уплате так называемый «армейский сбор». Он равняется 3 процентам от всех доходов военнообязанного и взимается в течение 11 лет – с 19 до 30 лет (период времени – согласно старой версии закона) .... С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция закона, по которому армейский сбор подлежит уплате также в течение 11 лет, но до момента, пока не исполнится 37 лет.
И там хорошие фразы:
Гражданство Швейцарии, вне зависимости от того, получено оно по рождению или в результате натурализации, даёт своему владельцу множество привилегий. Одновременно многие желающие получить паспорт с белым крестиком забывают небольшую деталь: документ предоставляет не только права, но и возлагает некоторые, вполне конкретные обязанности. ........гражданство Швейцарии создаёт не только права, но и обязанности. Данное обстоятельство является неоспоримым фактом. Если герой рассказа с этим не согласен, у него всегда остаётся возможность отказаться от швейцарского гражданства.
Отказ от службы как таковой в Швейцарии вообще не приемлем: за такое решение, призывник будет нести уголовную ответственность (лишение свободы).
Интересно, что 23 сентября 2013 года швейцарцы задались вопросом «Стоит ли отметить военный призыв?» на всенародном референдуме. В результате, 73 процента голосов было отдано за сохранения военной обязанности. Швейцарцы благодарны своим военным и гордятся ими.
Ввиду наличия нескольких национальных языков в Швейцарии, призывник имеет право обучаться на родном языке у себя в кантоне. Всего существует около 20 рекрутских школ на территории Швейцарии. ........ По окончании школы (от18 до 25 недель) военная жизнь швейцарца не оканчивается. Новобранцев отправляют домой, но его ежегодно призывают на курсы повторной подготовки. В зависимости от рода войск, обучение длится около 2-3 недель. .......... Отметим, что за совершение самовольного побега с военной службы в Швейцарии, законодательство постановляет наказание в виде лишение свободы на срок до 18 месяцев.
flyman написав:............ так уже блок АЕС з ремонту вийшов, блекаути майже зникли
У меня сегодня первый день без отключений (кроме суббот, когда у нас не отключали).
Но вернёмся немного ближе к теме ветки - война. Чего-то захотелось сравнить с другими большими войнами. Прошло уже 2 года 5 месяцев войны.
Если сравнивать с ВОВ, то это уже конец ноября 1943. Уже лавно отбросили немцев от Москвы, произошла Сталинградская битва с окружением и разгромом армии Паулюса, Курская битва, закончившаяся поражением белгородско-харьковской группировки немцев и ликвидацией соответствующего плацдарма, освобождены Донбасс, Харьков и Киев. Через месяц началось большое наступлением на правобережной Украине, в результате которого была освобождена почти вся Украина.
Нынешняя война больше похожа на 1 МВ. Фронт более-менее стабилизирован. Идёт ожесточённая окопная война, в которой ни одной из сторон не удаётся добиться серьёзных успехов, несмотря на большие потери с обеих сторон. Конечно, от полной аналогии с 1 МВ достаточно далеко. В 1 МВ дело шло к истощению сил всех сторон. Сейчас до этого далеко. По разным причинам. У РФ изначально было большое преимущество в ресурсах (как людских, так и материальных) и оно ещё далеко не исчерпано. А в людских ресурсах оно будет постоянно. Материальные ресурсы Украины поддерживаются благодаря помощи Запада, у которого ресурсы практически неограниченны (ограничены практически только наличием желания). Оружие нам постоянно подкидывают. Не достаточно для коренного перелома, но достаточно для сдерживания противника. А вот с экономикой и мобилизацией дела похуже. В экономике возможности помощи ограничены - восстановить/компенсировать разрушенные и потерянные заводы и электростанции быстро невозможно. С мобилизацией нам никто не поможет, это чисто наша проблема. Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.
Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.
Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.
Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред.
Можна припустити що те що отримує Держава , частково "допомагає" Влада, і ось "" залишків"" не достатньо. Мене більше всього вибішує стрибки влади по своїх обіцянках. Кордону 91 для 95 кварталу mission impossible!
ЛАД написав:fox767676 К вопросу о швейцарской армии, который мы обсуждали.
Шо ви хотіли цим сказать, порівнять? Перше- ніхто не будує маєтки. Друге- субота, неділя вихідний- додому. Третє, не знайшов де вони войували, у 2 світову вроді ні, охороняють Ватікан і все? Четверте- У часи Суворова(1799) Швейцарія(вроді крім Iталійського кантону) була окупована французами. Як деокупували- не знаю, не цікавився. П'яте- навчатись він може однією з офіційних мов, а як будуть спілкуватись французькомовні з італійцями- питання. Можливо хтось знає дві, три мови. У нас теж в основному знають дві. Під час другої світової Iталійський кантон був окупован італійцями. Мусоліні- більшість розмовляє італійською, це означає Iталія. Як вони деокупували цей кантон- не знаю, але якісь перемовини вели з гітлерівською Германією.
ЛАД написав:Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях. Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред.
Можна припустити що те що отримує Держава , частково "допомагає" Влада, і ось "" залишків"" не достатньо. Мене більше всього вибішує стрибки влади по своїх обіцянках. Кордону 91 для 95 кварталу mission impossible!
А що влада - бачили очі що купували ну і вуха слухали, а тепер:
Сергій Чирков зі сцени фестивалю Atlas United 2024 зачитав промову Зеленського з президентських дебатів на виборах 2019 року. У промові йшлося про відсутність рівності усіх перед законом, відсутність покарань для корупціонерів і відмову зняти недоторканість з депутатів. За словами присутніх, Чирков просто зачитував цитати і не давав оціночних суджень та навіть не жартував з цього приводу. У цей момент до нього підійшов охоронець, вихопив мікрофон і силою забрав зі сцени. Присутні сприйняли це як придушення свободи слова і політичне переслідування за жарти над Зеленським. https://wz.lviv.ua/news/516908-komik-za ... -zi-stseny
Передвиборче балабольство краще вже і не згадувати, але і зовсім недавні цяцянки туди ж.
два роки тому, в ніч із 28 на 29 липня 2022 року, війська Росії влаштували масову страту українських військовополонених у колонії в Оленівці. Тоді загинули близько 50 людей, ще 130 було поранено.
– Буквально напередодні теракту до барака, де стався вибух, перевели військовополонених "азовців", які захищали Маріуполь та потрапили в полон.
– В Офісі генпрокурора називали причиною вибуху російську термобаричну зброю. У СБУ пізніше уточнили, що для удару по бараку колонії ворог застосував термобаричні реактивні вогнемети "Джміль". AP: результати розслідування теракту в Оленівці вказують на пряму вину Росії https://war.obozrevatel.com/ukr/ap-rezu ... -rosii.htm
ЛАД написав:. А вообще, мне последнее время кажется, что паника специально нагнетается. То ли чтобы кто-то хорошо заработал на поставках электрооборудования, то ли чтобы отвлечь внимание от других проблем. Или и то, и другое вместе. Это, конечно, конспирология, но у нас в стране всё возможно.
Рябцев зазначив, що з 9 ГВт зруйнованої генерації на ДТЕК припадає від 5 до 6 ГВт - тобто відновлення 60% "поверне" близько 3 ГВт. У зв'язку з цим Україна вийде приблизно на нестачу 4-5 ГВт. Таким чином, графіки відключень запроваджуватимуть у три-чотири черги.
"Реальні прогнози показують, що ми будемо іноді по 8, іноді по 12 годин на добу без світла. Про жодні апокаліптичні картини не йдеться. Навіть з урахуванням проблем, які можуть додати російські обстріли. Все це реалістичний сценарій на опалювальний сезон", - підкреслив експерт. https://www.unian.ua/economics/energeti ... 08273.html Правда, обличчя на фото в статті цього експерта щось не дуже викликає довіру.