sens написав:
.............
Можна припустити що те що отримує Держава , частково "допомагає" Влада, і ось "" залишків"" не достатньо.
Мене більше всього вибішує стрибки влади по своїх обіцянках. Кордону 91 для 95 кварталу mission impossible!
"Допомога" влади возможна в экономической помощи, но это сегодня не играет значительную роль.
С поставками вооружений "допомога" влади не связана. Их просто недостаточно.
"стрибки по обіцянках" вполне понятны. В условиях, когда эти "обіцянки" не знаю насколько %, но явно больше 50% зависят от поставок оружия с Запада. Поставки F-16 яркий пример.
А mission impossible не для 95 квартала, а для государства Украина при любой власти в условиях ограниченных поставок с Запада.
Это если я правильно понял ваш пост.