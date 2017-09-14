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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9185918691879188
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:12





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:16

  sens написав:.............
Можна припустити що те що отримує Держава , частково "допомагає" Влада, і ось "" залишків"" не достатньо.
Мене більше всього вибішує стрибки влади по своїх обіцянках. Кордону 91 для 95 кварталу mission impossible!

"Допомога" влади возможна в экономической помощи, но это сегодня не играет значительную роль.
С поставками вооружений "допомога" влади не связана. Их просто недостаточно.
"стрибки по обіцянках" вполне понятны. В условиях, когда эти "обіцянки" не знаю насколько %, но явно больше 50% зависят от поставок оружия с Запада. Поставки F-16 яркий пример.
А mission impossible не для 95 квартала, а для государства Украина при любой власти в условиях ограниченных поставок с Запада.
Это если я правильно понял ваш пост.
ЛАД
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