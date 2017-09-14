Shaman написав:

ЛАД написав: ...

Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.



Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.



Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.



Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред. ...Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред.

але ніяк не бачить, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії- ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну