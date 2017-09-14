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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:12
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:16
sens написав:
.............
Можна припустити що те що отримує Держава , частково "допомагає" Влада, і ось "" залишків"" не достатньо.
Мене більше всього вибішує стрибки влади по своїх обіцянках. Кордону 91 для 95 кварталу mission impossible!
"Допомога" влади возможна в экономической помощи, но это сегодня не играет значительную роль.
С поставками вооружений "допомога" влади не связана. Их просто недостаточно.
"стрибки по обіцянках" вполне понятны. В условиях, когда эти "обіцянки" не знаю насколько %, но явно больше 50% зависят от поставок оружия с Запада. Поставки F-16 яркий пример.
А mission impossible не для 95 квартала, а для государства Украина при любой власти в условиях ограниченных поставок с Запада.
Это если я правильно понял ваш пост.
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ЛАД
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:43
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Не буду дальше продолжать. Предлагаю только вспомнить, чем закончилась 1 МВ.
Выход был бы возможен в случае резкого усиления помощи Запада, особенно США - они могли бы засыпать нас оружием, чтобы добиться резкого и быстрого перелома на фронте, но, к сожалению, такого желания не видно.
Мне кажется, что наше руководство начало понимать, что границы 91 вряд ли достижимы и надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях.
Допускаю, что всё вышеизложенное просто ночной бред.
але ніяк не бачить ЛАД
, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії ЛАД
- ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну
Написано:
*надо пытаться заключить в какой-то форме мир на максимально благоприятных достижимых для нас условиях*.
Ключові слова -- надо пытаться; благоприятных.
(Тобто нема сприятливих умов, то досвідос. Нема договору. Спроба так і залишиться лише спробою).
Ваш же висновок побудований на думці про -- треба заключати мир на умовах раші і за будь-яку ціну.
З.и. нічого особистого, але вибачайте, не втримався, бо вважав, що читати вмію. Текст.
Коментую, бо з'явились сумніви, що вмію.
Навчіть, виправте, покажіть де ви прочитали про за будь-яку ціну, про погодження з усіма бажаннями-вимогами раші.
Просто вкажіть де. Цікаво.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:43
ЛАД написав:
И ещё:
Отказ от службы как таковой в Швейцарии вообще не приемлем: за такое решение, призывник будет нести уголовную ответственность (лишение свободы).
Интересно, что 23 сентября 2013 года швейцарцы задались вопросом «Стоит ли отметить военный призыв?» на всенародном референдуме. В результате, 73 процента голосов было отдано за сохранения военной обязанности. Швейцарцы благодарны своим военным и гордятся ими.
Ввиду наличия нескольких национальных языков в Швейцарии, призывник имеет право обучаться на родном языке у себя в кантоне. Всего существует около 20 рекрутских школ на территории Швейцарии.
........
По окончании школы (от18 до 25 недель) военная жизнь швейцарца не оканчивается. Новобранцев отправляют домой, но его ежегодно призывают на курсы повторной подготовки. В зависимости от рода войск, обучение длится около 2-3 недель.
..........
Отметим, что за совершение самовольного побега с военной службы в Швейцарии, законодательство постановляет наказание в виде лишение свободы на срок до 18 месяцев.
Це все чудово, жити в нейтральній Швейцарії в центрі західної Європи і дружно імітувати гру в захисника держави.
Якщо б завтра якийсь внук Гітлера захопив владу в Німеччині і почав погрожувати захистом та звільненням німецькомовних швейцарців, то половина цих "резервістів" розбіжиться по Австріях та Франціях.
думаю ніхто не буде сперечатись що на Заході відсоток людей готових брати участь в окопній війні набагато менше України (так само як і в Україні набагато менший відсоток ніж в Афганістані)
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:55
Shaman написав:
зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а хто сказав що потрібно приймати всі умови? якщо Трамп проштовхне подібний "мир" то він залишиться в історії ще більшим лохом та лузером ніж Байден+Обама в квадраті
Ви все ще притримуєтесь думки що зараз погані умови щось вирішувати, а далі будуть кращі? особливо в плані цих трьох китів: а) мотивованого моб.ресурсу, б) якісної і кількісної переваги в озброєнні, в) стану економіки та інфраструктури
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:00
ЛАД написав:
В условиях, когда эти "обіцянки" не знаю насколько %, но явно больше 50% зависят от поставок оружия с Запада. Поставки F-16 яркий пример.
тим більше що як вже згадували:
Водночас, мінімальна кількість F-16, яку нам пообіцяли, не змінить ситуацію.
«Якщо ж буде 260 літаків, які потрібні та в чому я дуже сильно сумніваюсь, то це вже можна говорити про якийсь приблизний паритет в повітрі. Навіть не перелом. Бо в Росії — більше тисячі літаків. Із них — сотні сучасних, тому про повний паритет мова взагалі не йде», — підкреслив Роман Костенко.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:16
Shaman написав:
..........
але ніяк не бачить ЛАД
, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії ЛАД
- ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну
Спасибо detroytred
, процитировал вас.
Ваше знание истории ограничивается, похоже, второй половины 20 века. Максимум всем 20 веком. Не подскажете, сколько лет просуществовала Римская империя? Она занималась завоеваниями практически всю историю. В частности, исчезновение Израиля и рассеяние евреев по всему миру обязано именно Римской империи. Украину вряд ли постигнет такая судьба - нас слишком много, но нескольких миллионов мы уже лишились.
Для того, чтобы знать, на что "готова домовлятися Раша", надо хотя бы начать переговоры. detroytred
вам уже разжевал мои слова, но, правда, вряд ли дойдёт.
"людей можуть встигнути вбити багато" - вы будете радоваться, что убьют "всего" 1 млн. (условно) украинцев, а не 10 млн.?
Вы лично готовы быть в числе этого миллиона, вы уже в окопе? Или будете демонстрировать свою "войовничість" написанием Путина с маленькой буквы, называнием россиян "е.анатами" и коверканием названия страны? Это, конечно, "очень смело", но для победы явно недостаточно.
И вы быстро учитесь у "лучших представителей" форума - раньше вы всё-таки обращались на вы, теперь научились тыкать.
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ЛАД
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:16
Letusrock написав: Shaman написав:
зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а хто сказав що потрібно приймати всі умови? якщо Трамп проштовхне подібний "мир" то він залишиться в історії ще більшим лохом та лузером ніж Байден+Обама в квадраті
Ви все ще притримуєтесь думки що зараз погані умови щось вирішувати, а далі будуть кращі? особливо в плані цих трьох китів: а) мотивованого моб.ресурсу, б) якісної і кількісної переваги в озброєнні, в) стану економіки та інфраструктури
Феррарі купити можна? Можна.
Феррарі на порядки краще авто? Безумовно.
Ми гідні тіко найкращого? Канешна.
Невже ти проти мети - Феррарі?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:18
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:20
Letusrock написав: Shaman написав:
зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а хто сказав що потрібно приймати всі умови? якщо Трамп проштовхне подібний "мир" то він залишиться в історії ще більшим лохом та лузером ніж Байден+Обама в квадраті
Ви все ще притримуєтесь думки що зараз погані умови щось вирішувати, а далі будуть кращі? особливо в плані цих трьох китів: а) мотивованого моб.ресурсу, б) якісної і кількісної переваги в озброєнні, в) стану економіки та інфраструктури
якщо зараз відчуття що РФ іде в "послєдній бой, он трудний самьій" і кидають все що можуть аби просунутися вперед для "покращення переговорних позицій", то виглядає так, що за 2-3 тижні/місяці і можливе намагання "зустрітися десь посередині", але якщо тоді з цього боку виникне бажання "користуючисья слабкістю покращити переговорні позиції контрнаступом", і так далі туда-сюда, поки амплітуда маятника не затухне від сил тертя і на це підуть роки: рік туда, рік сюда
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 26 лип, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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