Letusrock написав:.......... Це все чудово, жити в нейтральній Швейцарії в центрі західної Європи і дружно імітувати гру в захисника держави. Якщо б завтра якийсь внук Гітлера захопив владу в Німеччині і почав погрожувати захистом та звільненням німецькомовних швейцарців, то половина цих "резервістів" розбіжиться по Австріях та Франціях. думаю ніхто не буде сперечатись що на Заході відсоток людей готових брати участь в окопній війні набагато менше України (так само як і в Україні набагато менший відсоток ніж в Афганістані)
В 1995 армия Швейцарии насчитывала 400 тысяч (включая резервистов). До этого было ещё больше. Это при сегодняшнем населении 8,9 млн. Не буду искать цифры, но думаю, тогда было примерно столько же. Всё-таки глянул - было 7 млн. О готовности Запада сражаться судить не берусь. Не уверен что процент набагато менший. Хотя вполне возможно.
У травні Сіярто також оголосив про безліч спільних інфраструктурних проєктів із Китаєм, включно з високошвидкісною залізницею до аеропорту Будапешта, вантажною залізничною лінією навколо угорської столиці, нафтопроводами між Угорщиною та Сербією і ядерним співробітництвом.
"Ми досягли високого ступеня політичної взаємної довіри. Наші двосторонні відносини перебувають на найвищому рівні в історії і вирушили в золоту подорож", - сказав голова КНР Сі Цзіньпін у заяві перед своїм візитом до Будапешта в травні. Через кілька тижнів, відразу після вступу на посаду голови Ради ЄС, Орбан відвідав китайську столицю.
Угорщина позичила 1 млрд євро - найбільший кредит, коли-небудь взятий Будапештом - у трьох китайських банків цієї весни, свідчать дані з веб-сайту державного боргового агентства. Сам Будапешт не оголошував про угоду. Уперше про це повідомило в четвер угорське ділове видання Portfolio, потім його підтвердило державне агентство. https://www.unian.ua/world/ugorshchina- ... 08333.html
сравнивать Украину и Швейцарию. Почему сразу не США? Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в войнах. учиться у мудрого народа нужно вместо орать про величие "потужно"
Бетон написав:сравнивать Украину и Швейцарию. Почему сразу не США? Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в войнах. учиться у мудрого народа нужно вместо орать про величие "потужно"
ЛАД написав:О готовности Запада сражаться судить не берусь. Не уверен что процент набагато менший. Хотя вполне возможно.
трохи інфо
Перед повномасштабним вторгненням рф в Україні провели соціологічне опитування, яке показало, що близько 57% громадян готові чинити збройний опір окупантам (дані КМІС).
(цифри виявились завищеними десь в 5-10 разів) А стосовно європейців ці ж теоретичні цифри набагато менші
Опитування компанії IBRiS, проведене в сусідній Польщі наприкінці року, показало, що у разі збройного нападу росії добровольцями до армії пішли б лише 16% громадян. У Німеччині 40% громадян не готові захищати країну зі зброєю у разі воєнного нападу, з'ясував інститут Forsa. Точно готові воювати за країну 17% респондентів, «ймовірно» готові – 19%. Опитування YouGov, проведене у Великій Британії серед населення віком від 18 до 40 років, показало: 38% британців відмовилися б служити в армії у разі світової війни, 7% британців пішли б армію добровільно, 21% – лише у разі призову
Теж закриють в концлагерь і будуть виловлювати бусиками "бо буряти"? Поширена думка яка виглядає цілком логічно: чим більше комфортне та сите життя в країні тим менше бажання йти на війну. Це як одна з причин чому варвари захоплюють імперії