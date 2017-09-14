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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9187918891899190>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:27

  Letusrock написав:..........
Це все чудово, жити в нейтральній Швейцарії в центрі західної Європи і дружно імітувати гру в захисника держави.
Якщо б завтра якийсь внук Гітлера захопив владу в Німеччині і почав погрожувати захистом та звільненням німецькомовних швейцарців, то половина цих "резервістів" розбіжиться по Австріях та Франціях.
думаю ніхто не буде сперечатись що на Заході відсоток людей готових брати участь в окопній війні набагато менше України (так само як і в Україні набагато менший відсоток ніж в Афганістані)

В 1995 армия Швейцарии насчитывала 400 тысяч (включая резервистов). До этого было ещё больше. Это при сегодняшнем населении 8,9 млн. Не буду искать цифры, но думаю, тогда было примерно столько же. Всё-таки глянул - было 7 млн.
О готовности Запада сражаться судить не берусь. Не уверен что процент набагато менший. Хотя вполне возможно.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:31

У травні Сіярто також оголосив про безліч спільних інфраструктурних проєктів із Китаєм, включно з високошвидкісною залізницею до аеропорту Будапешта, вантажною залізничною лінією навколо угорської столиці, нафтопроводами між Угорщиною та Сербією і ядерним співробітництвом.

"Ми досягли високого ступеня політичної взаємної довіри. Наші двосторонні відносини перебувають на найвищому рівні в історії і вирушили в золоту подорож", - сказав голова КНР Сі Цзіньпін у заяві перед своїм візитом до Будапешта в травні. Через кілька тижнів, відразу після вступу на посаду голови Ради ЄС, Орбан відвідав китайську столицю.

Угорщина позичила 1 млрд євро - найбільший кредит, коли-небудь взятий Будапештом - у трьох китайських банків цієї весни, свідчать дані з веб-сайту державного боргового агентства.
Сам Будапешт не оголошував про угоду. Уперше про це повідомило в четвер угорське ділове видання Portfolio, потім його підтвердило державне агентство.
https://www.unian.ua/world/ugorshchina- ... 08333.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сравнивать Украину и Швейцарию. Почему сразу не США?
Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в войнах.
учиться у мудрого народа нужно вместо орать про величие "потужно"
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:55

  Бетон написав:сравнивать Украину и Швейцарию. Почему сразу не США?
Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в войнах.
учиться у мудрого народа нужно вместо орать про величие "потужно"

Именно поэтому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О готовности Запада сражаться судить не берусь. Не уверен что процент набагато менший. Хотя вполне возможно.

трохи інфо
Перед повномасштабним вторгненням рф в Україні провели соціологічне опитування, яке показало, що близько 57% громадян готові чинити збройний опір окупантам (дані КМІС).
(цифри виявились завищеними десь в 5-10 разів)
А стосовно європейців ці ж теоретичні цифри набагато менші
Опитування компанії IBRiS, проведене в сусідній Польщі наприкінці року, показало, що у разі збройного нападу росії добровольцями до армії пішли б лише 16% громадян.
У Німеччині 40% громадян не готові захищати країну зі зброєю у разі воєнного нападу, з'ясував інститут Forsa. Точно готові воювати за країну 17% респондентів, «ймовірно» готові – 19%.
Опитування YouGov, проведене у Великій Британії серед населення віком від 18 до 40 років, показало: 38% британців відмовилися б служити в армії у разі світової війни, 7% британців пішли б армію добровільно, 21% – лише у разі призову

Теж закриють в концлагерь і будуть виловлювати бусиками "бо буряти"?
Поширена думка яка виглядає цілком логічно: чим більше комфортне та сите життя в країні тим менше бажання йти на війну. Це як одна з причин чому варвари захоплюють імперії
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:56

Ленд-ліз та «реальні» санкції: ексдержсекретар США оприлюднив можливий мирний план Трампа щодо України
Мирний план Байдена/Камали ми вже знаємо - піпеточна допомога "до кінця" з підвішеними, як морквина на мотузці, F16. Якого/чийого кінця - здогадатись не важко.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 26 лип, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:01

  ЛАД написав:fox767676
К вопросу о швейцарской армии, который мы обсуждали.
Граждане Швейцарии мужского пола обязаны нести воинскую службу. Если по каким-то причинам она невозможна (например, по состоянию здоровья), то подлежит уплате так называемый «армейский сбор». Он равняется 3 процентам от всех доходов военнообязанного и взимается в течение 11 лет – с 19 до 30 лет (период времени – согласно старой версии закона)
....
С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция закона, по которому армейский сбор подлежит уплате также в течение 11 лет, но до момента, пока не исполнится 37 лет.

И там хорошие фразы:
Гражданство Швейцарии, вне зависимости от того, получено оно по рождению или в результате натурализации, даёт своему владельцу множество привилегий. Одновременно многие желающие получить паспорт с белым крестиком забывают небольшую деталь: документ предоставляет не только права, но и возлагает некоторые, вполне конкретные обязанности.
........гражданство Швейцарии создаёт не только права, но и обязанности. Данное обстоятельство является неоспоримым фактом. Если герой рассказа с этим не согласен, у него всегда остаётся возможность отказаться от швейцарского гражданства.

https://business-swiss.ch/2019/07/nedostatki-grazhdanstva-shvejcarii/

И ещё:
Отказ от службы как таковой в Швейцарии вообще не приемлем: за такое решение, призывник будет нести уголовную ответственность (лишение свободы).

Интересно, что 23 сентября 2013 года швейцарцы задались вопросом «Стоит ли отметить военный призыв?» на всенародном референдуме. В результате, 73 процента голосов было отдано за сохранения военной обязанности. Швейцарцы благодарны своим военным и гордятся ими.

Ввиду наличия нескольких национальных языков в Швейцарии, призывник имеет право обучаться на родном языке у себя в кантоне. Всего существует около 20 рекрутских школ на территории Швейцарии.
........
По окончании школы (от18 до 25 недель) военная жизнь швейцарца не оканчивается. Новобранцев отправляют домой, но его ежегодно призывают на курсы повторной подготовки. В зависимости от рода войск, обучение длится около 2-3 недель.
..........
Отметим, что за совершение самовольного побега с военной службы в Швейцарии, законодательство постановляет наказание в виде лишение свободы на срок до 18 месяцев.

https://business-swiss.ch/shvejtsariya/armiya-shvejtsarii/#%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Чем позитивна схема Швейцарии
1) Срок 1-ой службы - 9 мес, а не год-два. Помню свою юность - мысль о 2годах срочной службы , это какая-то почти тюрьма в лучшие годы жизни, вырваные годы точно.
2) Она для всех, нет расслоения на "лузеров" и привилегированых
3)Военные навыки поддерживаются учениями на протяжении всей молодой жизни.
А не так как в нашем случае - 25 лет назад в сосем другой стране 2 года как каторгу отбыл - милости просим в окоп
4) освобождение по болезни - а 3% заплати. это лучше чем инвалиды - альпинисты
5) да сейчас это больше похоже на партизанскую зарницу(общезападный тренд на разоружение), но во время холодной, армия была вооружена современным оружием, был атомный проект,даже предусмативающий бомбардировку СССР :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:04

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:О готовности Запада сражаться судить не берусь. Не уверен что процент набагато менший. Хотя вполне возможно.

трохи інфо
Перед повномасштабним вторгненням рф в Україні провели соціологічне опитування, яке показало, що близько 57% громадян готові чинити збройний опір окупантам (дані КМІС).
(цифри виявились завищеними десь в 5-10 разів)
А стосовно європейців ці ж теоретичні цифри набагато менші
Опитування компанії IBRiS, проведене в сусідній Польщі наприкінці року, показало, що у разі збройного нападу росії добровольцями до армії пішли б лише 16% громадян.
У Німеччині 40% громадян не готові захищати країну зі зброєю у разі воєнного нападу, з'ясував інститут Forsa. Точно готові воювати за країну 17% респондентів, «ймовірно» готові – 19%.
Опитування YouGov, проведене у Великій Британії серед населення віком від 18 до 40 років, показало: 38% британців відмовилися б служити в армії у разі світової війни, 7% британців пішли б армію добровільно, 21% – лише у разі призову

Теж закриють в концлагерь і будуть виловлювати бусиками "бо буряти"?
Поширена думка яка виглядає цілком логічно: чим більше комфортне та сите життя в країні тим менше бажання йти на війну. Це як одна з причин чому варвари захоплюють імперії

Последняя фраза - согласен. Хотя тут ещё зависит от обстановки перед войной. Сегодня во всех этих странах нет ожидания войны, выросло поколение и даже чуть больше с мыслью о "вечном мире".
А опросы... Вы сами написали: "цифри виявились завищеними десь в 5-10 разів". Разные условия опросов - разные результаты. Думаю, что "там" результаты более объективные/соответствующие реальности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:краину и Швейцарию. Почему сразу не США?
Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в вой


ну так надо было делать воинский долг всеобщим, тогда б и потужников было меньше
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