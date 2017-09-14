Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:15

sashaqbl написав: ЛАД написав: Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии? Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?

Тому що це ПОТУЖНО.

Верховний голвноєбланствующий ПОТУЖНО відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.

Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.

А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.

А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти. Тому що цеВерховний голвноєбланствующий ПОТУЖНО відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.

В точічку...Тому що нема відповідальності, відповідальних, які зацікавлені в кінцевому результаті. І тому вимушені зі шкури лізти, щоб допомогти підлеглим виконувати функції, задачі.От я б хотів би, щоб, наприклад, ГК. ГК прямо на камеру чітко пояснив --- як може командир підрозділу займатися отією купою паперів та доповідей-звітів тощо? Як? І навіщо введено отаке? Чому всі це знають, багато говорять про це і досі ніхто з цим нічого не зробив? От нехай він пояснить...Якщо зможе щось сказати, окрім -- що всім, зокрема отого командира підрозділу пофіг...І йому в тому числі.Пофіг, як отой командир довбеться з паперами, списаннями, доповідями і ще багато чим.Корінець -- не командир підрозділу в центрі уваги. Як основний виконавець, що дає результат. І всі повинні питати його що йому треба для виконання задач.А самі постановщики задач та забезпечувальники. В центрі.Проблеми ж виконавця -- суто його проблеми...І відповідальність виключно на ньому. З нього і питають за результат. Чому не зробив сякий такий. Ми ж тобі задачі поставили і визначили як робити.І вдосконалення в ітогє йде не в напрямку забезпечення реальних потреб виконавця, збільшення його ефективності, а в напрямку самосовєршєнстванія надстройки -- апарату управління. Да ще й неправильному. Генерації непотребу.