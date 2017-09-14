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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:10
Letusrock написав:
Теж закриють в концлагерь і будуть виловлювати бусиками "бо буряти"?
Поширена думка яка виглядає цілком логічно: чим більше комфортне та сите життя в країні тим менше бажання йти на війну. Це як одна з причин чому варвари захоплюють імперії
мексиканцы США не захватили, наоборот. ну если не считать инфильтрацию последнего десятилетия
варвары захватывают империи, если те не успевают модернизироваться согласно вызовам времени.
восточный рим с греческим огнем еще почти тысячу лет держался отбиваясь от варваров со всех сторон
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 26 лип, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:10
fox767676 написав:
...........
5) да сейчас это больше похоже на партизанскую зарницу(общезападный тренд на разоружение), но во время холодной, армия была вооружена современным оружием, был атомный проект,даже предусмативающий бомбардировку СССР
Всё согласен.
Но вооружены они, по-моему, и сейчас относительно неплохо. Хотя, конечно, можно бы и получше. Но учитывая их географическое положение, им достаточно.
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ЛАД
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:22
ЛАД
в основном немецкое старье 80-х 90-х
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:26
ЛАД написав:
Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?
Тому що це ПОТУЖНО
.
Верховний голвноєбланствующий ПОТУЖНО відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.
Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.
А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.
А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.
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sashaqbl
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:36
ЛАД написав:
Насчёт оккупации итальянского кантона не знаю, буду благодарен за ссылку.
мабуть мався на увазі австрійський Тіроль, що відійшов Італії за резльтатами Першої Світової.
Про теріторіальні втрати Швейцарію нічого не знаю
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fox767676
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:04
ЛАД написав:
И, кстати, возможно, здесь есть специалисты, лучше знающие условия работы АЭС. Они смогут уточнить. Но подозреваю, что т.к. АЭС невозможно мгновенно остановить, то уничтожение трансформаторов, на которые подаётся энергия с АЭС, приведёт к авариям реакторов. Если это так, то вряд ли будут "удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС". Так же, как не было и нет ударов по самим АЭС.
Проще устроить массированную атаку на уцелевшие ТЭС и трансформаторные подстанции, не связанные с АЭС.
Є приклад ЗАЕС. При падінні споживання АЕС скидає пару і аварійно тушить реактор. Для запустку потім треба більше тижня. Тому гасити АЕС я думаю, росіяни зможуть...
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sashaqbl
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:09
Бетон написав:
сравнивать Украину и Швейцарию. Почему сразу не США?
Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в войнах.
учиться у мудрого народа нужно вместо орать про величие "потужно"
Арестович это называет "прводить обеспеченную политику"
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:15
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?
Тому що це ПОТУЖНО
.
Верховний голвноєбланствующий ПОТУЖНО відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.
Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.
А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.
А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.
В точічку...
Тому що нема відповідальності, відповідальних, які зацікавлені в кінцевому результаті. І тому вимушені зі шкури лізти, щоб допомогти підлеглим виконувати функції, задачі.
От я б хотів би, щоб, наприклад, ГК. ГК прямо на камеру чітко пояснив --- як може командир підрозділу займатися отією купою паперів та доповідей-звітів тощо? Як? І навіщо введено отаке? Чому всі це знають, багато говорять про це і досі ніхто з цим нічого не зробив? От нехай він пояснить...
Якщо зможе щось сказати, окрім -- що всім, зокрема отого командира підрозділу пофіг...
І йому в тому числі.
Пофіг, як отой командир довбеться з паперами, списаннями, доповідями і ще багато чим.
Корінець -- не командир підрозділу в центрі уваги. Як основний виконавець, що дає результат. І всі повинні питати його що йому треба для виконання задач.
А самі постановщики задач та забезпечувальники. В центрі.
Проблеми ж виконавця -- суто його проблеми...
І відповідальність виключно на ньому. З нього і питають за результат. Чому не зробив сякий такий. Ми ж тобі задачі поставили і визначили як робити.
І вдосконалення в ітогє йде не в напрямку забезпечення реальних потреб виконавця, збільшення його ефективності, а в напрямку самосовєршєнстванія надстройки -- апарату управління. Да ще й неправильному. Генерації непотребу.
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