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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9188918991909191>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:22

ЛАД
в основном немецкое старье 80-х 90-х
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?

Тому що це ПОТУЖНО.
Верховний відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.
Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.
А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.
А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насчёт оккупации итальянского кантона не знаю, буду благодарен за ссылку.

мабуть мався на увазі австрійський Тіроль, що відійшов Італії за резльтатами Першої Світової.
Про теріторіальні втрати Швейцарію нічого не знаю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И, кстати, возможно, здесь есть специалисты, лучше знающие условия работы АЭС. Они смогут уточнить. Но подозреваю, что т.к. АЭС невозможно мгновенно остановить, то уничтожение трансформаторов, на которые подаётся энергия с АЭС, приведёт к авариям реакторов. Если это так, то вряд ли будут "удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС". Так же, как не было и нет ударов по самим АЭС.
Проще устроить массированную атаку на уцелевшие ТЭС и трансформаторные подстанции, не связанные с АЭС.

Є приклад ЗАЕС. При падінні споживання АЕС скидає пару і аварійно тушить реактор. Для запустку потім треба більше тижня. Тому гасити АЕС я думаю, росіяни зможуть...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:15

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?

Тому що це ПОТУЖНО.
Верховний відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.
Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.
А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.
А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.

В точічку...
Тому що нема відповідальності, відповідальних, які зацікавлені в кінцевому результаті. І тому вимушені зі шкури лізти, щоб допомогти підлеглим виконувати функції, задачі.

От я б хотів би, щоб, наприклад, ГК. ГК прямо на камеру чітко пояснив --- як може командир підрозділу займатися отією купою паперів та доповідей-звітів тощо? Як? І навіщо введено отаке? Чому всі це знають, багато говорять про це і досі ніхто з цим нічого не зробив? От нехай він пояснить...
Якщо зможе щось сказати, окрім -- що всім, зокрема отого командира підрозділу пофіг...
І йому в тому числі.
Пофіг, як отой командир довбеться з паперами, списаннями, доповідями і ще багато чим.

Корінець -- не командир підрозділу в центрі уваги. Як основний виконавець, що дає результат. І всі повинні питати його що йому треба для виконання задач.
А самі постановщики задач та забезпечувальники. В центрі.
Проблеми ж виконавця -- суто його проблеми...
І відповідальність виключно на ньому. З нього і питають за результат. Чому не зробив сякий такий. Ми ж тобі задачі поставили і визначили як робити.
І вдосконалення в ітогє йде не в напрямку забезпечення реальних потреб виконавця, збільшення його ефективності, а в напрямку самосовєршєнстванія надстройки -- апарату управління. Да ще й неправильному. Генерації непотребу. Бо треба імітувати бурхливу діяльність.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 26 лип, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:34

  BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.

🔴Що тепер відомо про вбивство Ірини Фаріон - завершився брифінг поліції:

— Гільза спортивна, наразі на експертизі. Ці кулі поступали в Україну у 17-18 році, не бойові. Їх близько мільйона в країні.

— Серед підозрюваних було 80 осіб, котрі були схожі на ймовірного вбивцю. Поліція допитала 900 свідків. Маршрут хлопця відслідкували за 170 камерами спостереження.

— Підозрюваний приїхав 9 липня з Дніпра до Львова. У Львові хлопець зняв через Booking три різні оселі. Матері хлопець сказав, що їде не до Львова, щоб відвести будь-які підозри.

— Одна із версій вбивства Фаріон — причетність рф.

— Історія пошуку з телефону підозрюваного показала, що він готував наступні вбивства та шукав інформацію про інших людей. Вбивця виїхав зі Львова через два дні після вбивства, скориставшись поїздом з головного залізничного вокзалу.

— Наступною жертвою мав бути нардеп Макс Бужанський. Ірина Фаріон була більш беззахисна, тому підозрюваний розпочав з неї.

Поліція оприлюднила відео за мить до вбивства Ірини Фаріон. Сам момент пострілу не потрапив на камеру, але зафіксовані останні хвилини підготовки перед нападом.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:03

Ключове. Тепер рішення за рфією і Китаєм

Чому мирний план Зе не пустишка!, як може здаватися.

*Times:
«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие, запущенное из России»... Британия может разработать эти ракеты совместно с Германией. Глава британского Минобороны, по всей видимости, обсудил проект в Берлине во время визита в среду. Ракеты, как ожидается, будут базироваться также на территории ФРГ"...

Тут же Белый Дом: «Мы открыты для сотрудничества как с Китаем, так и с Россией. Это снизит риски в сфере вооружений»...

Чуть ранее ФРГ заявила, что вопрос размещения ракет напрямую зависит от решения РФ убраться от рубежей НАТО, проходящих через Украину. Т.е. - принятие мирного плана Зеленского в обмен на решение не размещать ракеты США и Британии*
________________________________
(Якщо заява Німеччини не вистава, тобто не узгодження з рашкою)
То хто скаже, що Шольц боягуз?
Він фактично підставляє країну під удари рашоракет...
Тауруси в порівнянні з отаким ультиматумом Німеччини рашці -- це пустяк.
Шольц неймовірно крут.

Тепер що відповість рфія (яка звикла сама ставити ультиматуми) на ультиматум вже їй?
Від німців.
Звісно, що за німцями весь Захід (Штати, Британія).

З.и. але в цьому всьому є нюанс.
Туаруси зась, а ракети в себе запросто. Що означає... да пофіг німцям, що там з українцями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:23

Безугла розвінчує потужність

- Стрілянина в підрозділі ЗСУ на Харківщині, яка призвела до загибелі трьох військових і поранення ще чотирьох.
- Просування російських військ на Покровськ з оточенням підрозділів 31-ї бригади без наказу на вихід з боку керівництва.
- Численні зловживання в 59-й бригаді.
- Торецька ротація бригад, внаслідок якої практично втрачено Нью-Йорк і Торецьк.
- Журналістське розслідування про зниклих безвісти військових під час операції в селі Кринки, яка не стала ні перемогою, ні плацдармом для наступу. Зниклих майже тисяча...
- Масові перенаправлення фахівців у піхоту штурмовиками.
- Останні випадки зловживань і корупції в ТЦК та СП.
- Відсутність кримінального провадження щодо генерала Содоля.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:26

  Letusrock написав:
- Стрілянина в підрозділі ЗСУ на Харківщині, яка призвела до загибелі трьох військових і поранення ще чотирьох.
- Просування російських військ на Покровськ з оточенням підрозділів 31-ї бригади без наказу на вихід з боку керівництва.
- Численні зловживання в 59-й бригаді.
- Торецька ротація бригад, внаслідок якої практично втрачено Нью-Йорк і Торецьк.
- Журналістське розслідування про зниклих безвісти військових під час операції в селі Кринки, яка не стала ні перемогою, ні плацдармом для наступу. Зниклих майже тисяча...
- Масові перенаправлення фахівців у піхоту штурмовиками.
- Останні випадки зловживань і корупції в ТЦК та СП.
- Відсутність кримінального провадження щодо генерала Содоля.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.

Головне, що вона пропонує на заміну!!!
Навіть не так, а -- що реально прийде на заміну?
detroytred
 
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