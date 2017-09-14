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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:22
ЛАД
в основном немецкое старье 80-х 90-х
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fox767676
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:26
ЛАД написав:
Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?
Тому що це ПОТУЖНО
.
Верховний відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.
Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.
А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.
А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.
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sashaqbl
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:36
ЛАД написав:
Насчёт оккупации итальянского кантона не знаю, буду благодарен за ссылку.
мабуть мався на увазі австрійський Тіроль, що відійшов Італії за резльтатами Першої Світової.
Про теріторіальні втрати Швейцарію нічого не знаю
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fox767676
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:04
ЛАД написав:
И, кстати, возможно, здесь есть специалисты, лучше знающие условия работы АЭС. Они смогут уточнить. Но подозреваю, что т.к. АЭС невозможно мгновенно остановить, то уничтожение трансформаторов, на которые подаётся энергия с АЭС, приведёт к авариям реакторов. Если это так, то вряд ли будут "удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС". Так же, как не было и нет ударов по самим АЭС.
Проще устроить массированную атаку на уцелевшие ТЭС и трансформаторные подстанции, не связанные с АЭС.
Є приклад ЗАЕС. При падінні споживання АЕС скидає пару і аварійно тушить реактор. Для запустку потім треба більше тижня. Тому гасити АЕС я думаю, росіяни зможуть...
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sashaqbl
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:15
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?
Тому що це ПОТУЖНО
.
Верховний відрапортує про створення ПОТУЖНОЇ кількості ПОТУЖНИХ бригад.
Той, що не верховний - зможе знайти посаду комбрига для кума, свата чи ще там когось. Заодно з тою кількістю бригад зможуть створити ще пару ОТУ. Штабні посади, на які зможуть мобілізувати полковників запасу типу детройта, щоб флайман не ревів, що вояки сидять на пентсії.
А то шо бригади стрілецькі, і з засобів підсилення в них максимум самовари, і ті комбриг у волонтерів намутив - то таке. Головне, що ПОТУЖНО.
А тим часом мотокопитні переводять артилеристів і ремонтників у піхоту, бо бракує піхоти. А потім їм придають роти з новостворених бригад, які ті успішно зливаютьна штурмі посадки без засобів підсилення, бо то й так придані, за тиждень заберуть, що їх жаліти.
В точічку...
Тому що нема відповідальності, відповідальних, які зацікавлені в кінцевому результаті. І тому вимушені зі шкури лізти, щоб допомогти підлеглим виконувати функції, задачі.
От я б хотів би, щоб, наприклад, ГК. ГК прямо на камеру чітко пояснив --- як може командир підрозділу займатися отією купою паперів та доповідей-звітів тощо? Як? І навіщо введено отаке? Чому всі це знають, багато говорять про це і досі ніхто з цим нічого не зробив? От нехай він пояснить...
Якщо зможе щось сказати, окрім -- що всім, зокрема отого командира підрозділу пофіг...
І йому в тому числі.
Пофіг, як отой командир довбеться з паперами, списаннями, доповідями і ще багато чим.
Корінець -- не командир підрозділу в центрі уваги. Як основний виконавець, що дає результат. І всі повинні питати його що йому треба для виконання задач.
А самі постановщики задач та забезпечувальники. В центрі.
Проблеми ж виконавця -- суто його проблеми...
І відповідальність виключно на ньому. З нього і питають за результат. Чому не зробив сякий такий. Ми ж тобі задачі поставили і визначили як робити.
І вдосконалення в ітогє йде не в напрямку забезпечення реальних потреб виконавця, збільшення його ефективності, а в напрямку самосовєршєнстванія надстройки -- апарату управління. Да ще й неправильному. Генерації непотребу. Бо треба імітувати бурхливу діяльність.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 26 лип, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:34
Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
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BIGor
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:34
BIGor написав:
Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
🔴Що тепер відомо про вбивство Ірини Фаріон - завершився брифінг поліції:
— Гільза спортивна, наразі на експертизі. Ці кулі поступали в Україну у 17-18 році, не бойові. Їх близько мільйона в країні.
— Серед підозрюваних було 80 осіб, котрі були схожі на ймовірного вбивцю. Поліція допитала 900 свідків. Маршрут хлопця відслідкували за 170 камерами спостереження.
— Підозрюваний приїхав 9 липня з Дніпра до Львова. У Львові хлопець зняв через Booking три різні оселі. Матері хлопець сказав, що їде не до Львова, щоб відвести будь-які підозри.
— Одна із версій вбивства Фаріон — причетність рф.
— Історія пошуку з телефону підозрюваного показала, що він готував наступні вбивства та шукав інформацію про інших людей. Вбивця виїхав зі Львова через два дні після вбивства, скориставшись поїздом з головного залізничного вокзалу.
— Наступною жертвою мав бути нардеп Макс Бужанський. Ірина Фаріон була більш беззахисна, тому підозрюваний розпочав з неї.
Поліція оприлюднила відео за мить до вбивства Ірини Фаріон. Сам момент пострілу не потрапив на камеру, але зафіксовані останні хвилини підготовки перед нападом.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:03
Чому мирний план Зе не пустишка!, як може здаватися.
*Times:
«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие, запущенное из России»... Британия может разработать эти ракеты совместно с Германией. Глава британского Минобороны, по всей видимости, обсудил проект в Берлине во время визита в среду. Ракеты, как ожидается, будут базироваться также на территории ФРГ"...
Тут же Белый Дом: «Мы открыты для сотрудничества как с Китаем, так и с Россией. Это снизит риски в сфере вооружений»...
Чуть ранее ФРГ заявила, что вопрос размещения ракет напрямую зависит от решения РФ убраться от рубежей НАТО, проходящих через Украину. Т.е. - принятие мирного плана Зеленского в обмен на решение не размещать ракеты США и Британии*
________________________________
(Якщо заява Німеччини не вистава, тобто не узгодження з рашкою)
То хто скаже, що Шольц боягуз?
Він фактично підставляє країну під удари рашоракет...
Тауруси в порівнянні з отаким ультиматумом Німеччини рашці -- це пустяк.
Шольц неймовірно крут.
Тепер що відповість рфія (яка звикла сама ставити ультиматуми) на ультиматум вже їй?
Від німців.
Звісно, що за німцями весь Захід (Штати, Британія).
З.и. але в цьому всьому є нюанс.
Туаруси зась, а ракети в себе запросто. Що означає... да пофіг німцям, що там з українцями.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:23
- Стрілянина в підрозділі ЗСУ на Харківщині, яка призвела до загибелі трьох військових і поранення ще чотирьох.
- Просування російських військ на Покровськ з оточенням підрозділів 31-ї бригади без наказу на вихід з боку керівництва.
- Численні зловживання в 59-й бригаді.
- Торецька ротація бригад, внаслідок якої практично втрачено Нью-Йорк і Торецьк.
- Журналістське розслідування про зниклих безвісти військових під час операції в селі Кринки, яка не стала ні перемогою, ні плацдармом для наступу. Зниклих майже тисяча...
- Масові перенаправлення фахівців у піхоту штурмовиками.
- Останні випадки зловживань і корупції в ТЦК та СП.
- Відсутність кримінального провадження щодо генерала Содоля.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
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Letusrock
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:26
Letusrock написав:
- Стрілянина в підрозділі ЗСУ на Харківщині, яка призвела до загибелі трьох військових і поранення ще чотирьох.
- Просування російських військ на Покровськ з оточенням підрозділів 31-ї бригади без наказу на вихід з боку керівництва.
- Численні зловживання в 59-й бригаді.
- Торецька ротація бригад, внаслідок якої практично втрачено Нью-Йорк і Торецьк.
- Журналістське розслідування про зниклих безвісти військових під час операції в селі Кринки, яка не стала ні перемогою, ні плацдармом для наступу. Зниклих майже тисяча...
- Масові перенаправлення фахівців у піхоту штурмовиками.
- Останні випадки зловживань і корупції в ТЦК та СП.
- Відсутність кримінального провадження щодо генерала Содоля.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
Головне, що вона пропонує на заміну!!!
Навіть не так, а -- що реально прийде на заміну?
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detroytred
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