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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9188918991909191
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:35

  Letusrock написав:.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
государственная система управления заточена на распил бюджетов и коррупцию в принципе не может давать результат ни в чем. Куда не тени одни провалы. Если мы до сих пор не проиграли это благодаря тем кто рискует жизнью на нуле в т.ч. погибшим героям. Чиновники могут только красть и отказываться от любой ответственности.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:57

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.

Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.

Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне

У вас ліфт не забезпечують живленням?

P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.
До того ж боюся, що якщо буде багато генераторів в Україні, то виникнуть проблеми з паливом.

Так, інвертор і акуми замість генератора. Чисто на насоси - їм не потрібно дуже багато. Пару десятків кВт*год вистачить. Перевірено.
А з ліфтом - споживання вище (якщо не помиляюсь, десь 15кВт), тут або генератор, або сонячні панелі з акумами - другий варіант звісно краще але інвестицій більше.
Ви ж думаю розумієте, що як тільки встане питання оплати палива, мастила, обслуговування, ремонту - люди до 10 поверху розчиняться в закаті. Хіба що у вас якийсь виключно зґуртований і свідомий будинок.
П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.
Faceless
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  #<1 ... 9188918991909191
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