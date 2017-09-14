|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:35
Letusrock написав:
.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
государственная система управления заточена на распил бюджетов и коррупцию в принципе не может давать результат ни в чем. Куда не тени одни провалы. Если мы до сих пор не проиграли это благодаря тем кто рискует жизнью на нуле в т.ч. погибшим героям. Чиновники могут только красть и отказываться от любой ответственности.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24269
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:57
ЛАД написав: Faceless написав:
......
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
У вас ліфт не забезпечують живленням?
P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.
До того ж боюся, що якщо буде багато генераторів в Україні, то виникнуть проблеми з паливом.
Так, інвертор і акуми замість генератора. Чисто на насоси - їм не потрібно дуже багато. Пару десятків кВт*год вистачить. Перевірено.
А з ліфтом - споживання вище (якщо не помиляюсь, десь 15кВт), тут або генератор, або сонячні панелі з акумами - другий варіант звісно краще але інвестицій більше.
Ви ж думаю розумієте, що як тільки встане питання оплати палива, мастила, обслуговування, ремонту - люди до 10 поверху розчиняться в закаті. Хіба що у вас якийсь виключно зґуртований і свідомий будинок.
П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35045
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 7999 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63238
|
|
|1493
|222417
|
|
|6076
|707742
|
|