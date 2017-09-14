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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:35
Letusrock написав:
.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
государственная система управления заточена на распил бюджетов и коррупцию в принципе не может давать результат ни в чем. Куда не тени одни провалы. Если мы до сих пор не проиграли это благодаря тем кто рискует жизнью на нуле в т.ч. погибшим героям. Чиновники могут только красть и отказываться от любой ответственности.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:57
ЛАД написав: Faceless написав:
......
Купити генератор не проблема, а от проблеми почнуться на етапі регулярних зборів на паливо, з аргументами нижніх поверхів, що в них вода і так є, і без ліфта якось проживуть у відключення.
Це зрозуміло.
Такі проблеми почнуться вже на етапі придбання генератора.
Подумайте над тим, щоб на насоси купити потужний інвертор і акумулятори, це принаймні не потребуватиме регулярних чималих витрат на паливо.
У нас принаймні так зробили.
Навіщо інвертор і акумулятори?
Замість генератора? Їх буде достатньо для роботи насосів? Це ж потрібна досить велика потужність.
Щодо ліфтіа - може якась ініціативна група і назбирає, але краще почати з того, що більш здійсненне
У вас ліфт не забезпечують живленням?
P.s. А взагалі, мені здається (можливо помиляюсь), що все це витребеньки.
Якщо відключення будуть годин на 8 протягом доби (наприклад, з 6 до 10 зранку та ввечорі), то можна обійтися, а якщо довше, то і генератор не допоможе.
До того ж боюся, що якщо буде багато генераторів в Україні, то виникнуть проблеми з паливом.
Так, інвертор і акуми замість генератора. Чисто на насоси - їм не потрібно дуже багато. Пару десятків кВт*год вистачить. Перевірено.
А з ліфтом - споживання вище (якщо не помиляюсь, десь 15кВт), тут або генератор, або сонячні панелі з акумами - другий варіант звісно краще але інвестицій більше.
Ви ж думаю розумієте, що як тільки встане питання оплати палива, мастила, обслуговування, ремонту - люди до 10 поверху розчиняться в закаті. Хіба що у вас якийсь виключно зґуртований і свідомий будинок.
П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:09
detroytred написав:
То хто скаже, що Шольц боягуз?
Він фактично підставляє країну під удари рашоракет...
Тауруси в порівнянні з отаким ультиматумом Німеччини рашці -- це пустяк.
Шольц неймовірно крут.
Тепер що відповість рфія (яка звикла сама ставити ультиматуми) на ультиматум вже їй?
Від німців.
Звісно, що за німцями весь Захід (Штати, Британія
супер круто)) вони шахед бояться збити в реальному житті, а тут такі грозні, ракету придумають яка путіна напугає, ультиматум висунуть...
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:20
ЛАД написав: Ukrainian написав:
Запаси старих ракет прогнозовано закінчились але кацапи значно наростили виробництво нових і це тільки один тип. Щомісяця росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101.
.............
Водночас зараз росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.
.........................
За інформацією видання, у 2021 році рф виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.
"Через 2 недели ракеты закончатся".
Це вже не актуально. Тепер нова мулька - "Через півтори роки у них закінчаться танки".
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:24
vitaliiangel написав: Letusrock написав:
.
Це лише декілька прикладів подій і тенденцій останніх днів, що демонструють, як наша військова машина «харкає кровʼю» від застарілих рішень та безкарності вищого військового керівництва.
государственная система управления заточена на распил бюджетов и коррупцию в принципе не может давать результат ни в чем. Куда не тени одни провалы. Если мы до сих пор не проиграли это благодаря тем кто рискует жизнью на нуле в т.ч. погибшим героям. Чиновники могут только красть и отказываться от любой ответственности.
Шановний,не треба такого, Дід Мороз існує і живе за державний кошт.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:28
ЛАД написав: detroytred написав:
...........
Волгарь колись на повному серйозі казав про можливість перемоги в ядерній війні. Що неможливість базується суто на міфах.
(Навіть неважлива реальність. Значення має, що вони, росіяни, так думають).
Жаль, що не можна зараз взнати напряму (тобто через Волгаря) їх думки. Цікаво було б взнати, що в їх бошках.
Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.
Як мінімум, можна представити, що пу готується на понт узяти Захід або нехай його частину - дєскать готуюсь, готовий до ядрьоної війни.
Не уверен, что Волгарь излагал взгляды военно-политического руководства, а не пропаганду, направленную либо на своих же граждан (приучить к мысли о возможности), либо на нас и Запад с целью запугать, как Вы и пишете.
Думаю, скорее второй вариант - пропаганда.
"Пропаганда" в смислі що він це робив за гроші/за користь чи в смислі що він слухає рос-пропаганду і сам перейнявся нею?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:30
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:35
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И, кстати, возможно, здесь есть специалисты, лучше знающие условия работы АЭС. Они смогут уточнить. Но подозреваю, что т.к. АЭС невозможно мгновенно остановить, то уничтожение трансформаторов, на которые подаётся энергия с АЭС, приведёт к авариям реакторов. Если это так, то вряд ли будут "удари по розподільчим вузлам (трансформаторним станціям) які біля АЕС". Так же, как не было и нет ударов по самим АЭС.
Проще устроить массированную атаку на уцелевшие ТЭС и трансформаторные подстанции, не связанные с АЭС.
Є приклад ЗАЕС. При падінні споживання АЕС скидає пару і аварійно тушить реактор. Для запустку потім треба більше тижня. Тому гасити АЕС я думаю, росіяни зможуть...
Насколько помню, ЗАЭС остановили не сразу. По-моему она ещё какое-то время выдавала ток в сеть.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:38
detroytred написав:
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Туаруси зась, а ракети в себе запросто. Що означає... да пофіг німцям, що там з українцями.
Вы сомневались?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:40
ЛАД написав:
Насколько помню, ЗАЭС остановили не сразу. По-моему она ещё какое-то время выдавала ток в сеть.
Десь так. Там перебивали лінію, було аварійне відключення реакторів, потім ремонтували лінію і знову запускали. Зрештою, вирішили погасити від гріха подалі. Тим більше, вона фактично на лінії фронту...
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