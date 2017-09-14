Коли починають обговорювати питання про територіальні поступки, зазвичай апелюють до умов, які зараз висуває Володимир Путін. Але територіальні поступки – лише частина путінського ультиматуму, який включає роззброєння і нейтральний статус України. Простіше кажучи, Путін хоче, щоб йому створили зручний плацдарм для подальшого нападу на беззахисну країну.



Це те саме, чого Гітлер хотів 1938 року від Чемберлена і Даладьє. Лідери Великої Британії та Франції мали погодитися з домаганнями фюрера на чехословацькі Судети та відмовити Чехословаччині у спільній обороні. В обмін на мир, між іншим. На мир для Чехословаччини і для Європи.



Але що сталося далі? А далі Чехословаччина перестала існувати вже за кілька місяців, а продукція її чудових військових заводів стала зброєю вермахту і ще за кілька місяців використовувалася для знищення британських та французьких солдатів і мирних жителів, співвітчизників Чемберлена та Даладьє. Так розпочиналася Друга світова війна.



І уроки цієї війни чітко пояснюють: як від Гітлера не можна було відкупитися Судетами, так від Путіна не можна відкупитися Кримом чи Донбасом. Гітлеру потрібен був “життєвий простір” для його імперії, і Путіну потрібен “простір впливу” для його імперії. Простір регіонами не обмежується, як казав сам Путін – Росія не має кордонів.



Тому, впевнений, єдина можливість завершити війну – переконати Путіна, що йому не вдасться здійснити задумане. Якщо російський президент це зрозуміє, він сам запропонує цілком розумний мирний план. Але поки Путін бачить, що Захід думає про компроміси, поступки і “територіальні рішення”, він лише розширюватиме простір війни.