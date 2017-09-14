Faceless написав:.......... П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.
Кому как. В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо, что лето. За инфу спасибо. Инвертор с аккумом по цене сравнимо с генератором или дороже?
detroytred написав:........... Волгарь колись на повному серйозі казав про можливість перемоги в ядерній війні. Що неможливість базується суто на міфах. (Навіть неважлива реальність. Значення має, що вони, росіяни, так думають).
Жаль, що не можна зараз взнати напряму (тобто через Волгаря) їх думки. Цікаво було б взнати, що в їх бошках. Все ж таки що-що, а Волгарь (чи його контора) тут практично без пропаганди викладав.
Як мінімум, можна представити, що пу готується на понт узяти Захід або нехай його частину - дєскать готуюсь, готовий до ядрьоної війни.
Не уверен, что Волгарь излагал взгляды военно-политического руководства, а не пропаганду, направленную либо на своих же граждан (приучить к мысли о возможности), либо на нас и Запад с целью запугать, как Вы и пишете. Думаю, скорее второй вариант - пропаганда.
"Пропаганда" в смислі що він це робив за гроші/за користь чи в смислі що він слухає рос-пропаганду і сам перейнявся нею?
На такой вопрос точно ответить, сами понимаете, не могу. Возможны оба варианта, но у меня некоторые подозрения на первый (гроші/користь).
ЛАД написав:В условиях, когда эти "обіцянки" не знаю насколько %, но явно больше 50% зависят от поставок оружия с Запада. Поставки F-16 яркий пример.
тим більше що як вже згадували:
Водночас, мінімальна кількість F-16, яку нам пообіцяли, не змінить ситуацію. «Якщо ж буде 260 літаків, які потрібні та в чому я дуже сильно сумніваюсь, то це вже можна говорити про якийсь приблизний паритет в повітрі. Навіть не перелом. Бо в Росії — більше тисячі літаків. Із них — сотні сучасних, тому про повний паритет мова взагалі не йде», — підкреслив Роман Костенко.
Коли починають обговорювати питання про територіальні поступки, зазвичай апелюють до умов, які зараз висуває Володимир Путін. Але територіальні поступки – лише частина путінського ультиматуму, який включає роззброєння і нейтральний статус України. Простіше кажучи, Путін хоче, щоб йому створили зручний плацдарм для подальшого нападу на беззахисну країну.
Це те саме, чого Гітлер хотів 1938 року від Чемберлена і Даладьє. Лідери Великої Британії та Франції мали погодитися з домаганнями фюрера на чехословацькі Судети та відмовити Чехословаччині у спільній обороні. В обмін на мир, між іншим. На мир для Чехословаччини і для Європи.
Але що сталося далі? А далі Чехословаччина перестала існувати вже за кілька місяців, а продукція її чудових військових заводів стала зброєю вермахту і ще за кілька місяців використовувалася для знищення британських та французьких солдатів і мирних жителів, співвітчизників Чемберлена та Даладьє. Так розпочиналася Друга світова війна.
І уроки цієї війни чітко пояснюють: як від Гітлера не можна було відкупитися Судетами, так від Путіна не можна відкупитися Кримом чи Донбасом. Гітлеру потрібен був “життєвий простір” для його імперії, і Путіну потрібен “простір впливу” для його імперії. Простір регіонами не обмежується, як казав сам Путін – Росія не має кордонів.
Тому, впевнений, єдина можливість завершити війну – переконати Путіна, що йому не вдасться здійснити задумане. Якщо російський президент це зрозуміє, він сам запропонує цілком розумний мирний план. Але поки Путін бачить, що Захід думає про компроміси, поступки і “територіальні рішення”, він лише розширюватиме простір війни.
Бетон написав:сравнивать Украину и Швейцарию. Почему сразу не США? Швейцария избежала оккупации благодаря сочетанию дипломатии, географии и принципу нейтралитета. Швейцария вообще не участвует ни в вооружённых конфликтах ни в войнах. учиться у мудрого народа нужно вместо орать про величие "потужно"
) не так все просто. Швейцарці далеко не пацифісти. погортайте колись для загального розвитку збірку тотальний опір http://flibusta.site/b/587902 , книга звичайно в деяких місцях вже застаріла, но системність і продуманість автора вражає.
ЛАД написав:Кому как. В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо,
. Не розділяю Вашої привязаності до камяних джунглів) Україна безлюдна в центрі. в полтавській і черкаській області зняти житло на пару місяців вийде дешевше ніж ці танці з бубном навколо генераторів. Ладно, молоді їм заробляти треба, а будучи пенсіонером обязатєльно б смахав на азорські острова. ) добре, загнув но чим погана мисль перезимувати десь в кишиневі?