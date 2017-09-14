RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9191919291939194>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:05

ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде

❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal

Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.

Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.
Xenon
 
Повідомлень: 4702
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:10

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Кому как. :)
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо,
. Не розділяю Вашої привязаності до камяних джунглів) Україна безлюдна в центрі. в полтавській і черкаській області зняти житло на пару місяців вийде дешевше ніж ці танці з бубном навколо генераторів.
Ладно, молоді їм заробляти треба, а будучи пенсіонером обязатєльно б смахав на азорські острова. ) добре, загнув но чим погана мисль перезимувати десь в кишиневі?

От внуков уезжать не хочется. А их со мной родители отпускать не хотят.
А насчёт дешевше - так я и написал, что дешевле будет снять квартиру даже в Харькове.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:12

❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.

Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.
Xenon
 
Повідомлень: 4702
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:13

  Xenon написав:ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде

❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal

Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.

Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.

Яке відношення має Трамп до фантазій Помпео !?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12209
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:15

  Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.

тобто якщо війна до 2050 то живим звідти можна вийти або в 60+ або в СЗЧ?
Letusrock
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:18

  Xenon написав:ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде

❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal

Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.

Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.

Коли ви вже перестане жерти з помийок ...

Це не план Трампа, це фантазії Помпео ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10044
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:19

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.

тобто якщо війна до 2050 то живим звідти можна вийти або в 60+ або в СЗЧ?

1941 рік, СРСР, багато було демобілізацій з того часу
Деяких в 1947 році демобілізували

чи уроки історії прогулював в школі ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10044
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:26

  pesikot написав:Портніков
Коли починають обговорювати питання про територіальні поступки......
І уроки цієї війни чітко пояснюють: як від Гітлера не можна було відкупитися Судетами, так від Путіна не можна відкупитися Кримом чи Донбасом. Гітлеру потрібен був “життєвий простір” для його імперії, і Путіну потрібен “простір впливу” для його імперії. Простір регіонами не обмежується, як казав сам Путін – Росія не має кордонів.

Логічно, але от незадача, ти і "не только лиш все" : територіальні поступки нехочуть, перемовин нехочуть але й воювати не планують)) Шось тут несходиться трохи

  pesikot написав: Але поки Путін бачить, що Захід думає про компроміси, поступки і “територіальні рішення”, він лише розширюватиме простір війни.
[/quote]
Трохи не так - "поки Путін бачить що Захід з переляканим обличчям бурмоче під ніс про недопущення ескалації і відстає в 3 рази по темпам нарожування виробництва зброї".
Черговий показовий приклад це ганебна реакція на шахеди в румунії
Letusrock
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:31

  Xenon написав:ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде

❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal

Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.

Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.

ЛАД прокоментував
  ЛАД написав:"Мели, Емеля, твоя неделя".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35749
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Це не план Трампа, це фантазії Помпео ...

так, нам більше підходить план Байдена: капати з піпетки перед тим мусолячи по півроку даю/недаю

  pesikot написав:1941 рік, СРСР, багато було демобілізацій з того часу
Деяких в 1947 році демобілізували

дійсно що таке для Успіха 6 років, дрібниці.
нагадай хто тоді його замінить у 2028-му, якщо ти ні.
Letusrock
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9191919291939194>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6558)
26.07.2024 16:50
ПУМБ (5542)
26.07.2024 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.