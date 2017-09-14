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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:05
ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде
❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal
Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.
Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.
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Xenon
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:10
Banderlog написав: ЛАД написав:
Кому как.
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо,
. Не розділяю Вашої привязаності до камяних джунглів) Україна безлюдна в центрі. в полтавській і черкаській області зняти житло на пару місяців вийде дешевше ніж ці танці з бубном навколо генераторів.
Ладно, молоді їм заробляти треба, а будучи пенсіонером обязатєльно б смахав на азорські острова. ) добре, загнув но чим погана мисль перезимувати десь в кишиневі?
От внуков уезжать не хочется. А их со мной родители отпускать не хотят.
А насчёт дешевше - так я и написал, что дешевле будет снять квартиру даже в Харькове.
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ЛАД
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:12
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:13
Xenon написав:
ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде
❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal
Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.
Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.
Яке відношення має Трамп до фантазій Помпео !?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:15
Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.
тобто якщо війна до 2050 то живим звідти можна вийти або в 60+ або в СЗЧ?
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Letusrock
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:18
Xenon написав:
ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде
❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal
Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.
Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.
Коли ви вже перестане жерти з помийок ...
Це не план Трампа, це фантазії Помпео ...
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pesikot
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:19
Letusrock написав: Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.
тобто якщо війна до 2050 то живим звідти можна вийти або в 60+ або в СЗЧ?
1941 рік, СРСР, багато було демобілізацій з того часу
Деяких в 1947 році демобілізували
чи уроки історії прогулював в школі ?
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pesikot
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:26
pesikot написав:
Портніков
Коли починають обговорювати питання про територіальні поступки......
І уроки цієї війни чітко пояснюють: як від Гітлера не можна було відкупитися Судетами, так від Путіна не можна відкупитися Кримом чи Донбасом. Гітлеру потрібен був “життєвий простір” для його імперії, і Путіну потрібен “простір впливу” для його імперії. Простір регіонами не обмежується, як казав сам Путін – Росія не має кордонів.
Логічно, але от незадача, ти і "не только лиш все" : територіальні поступки нехочуть, перемовин нехочуть але й воювати не планують)) Шось тут несходиться трохи
pesikot написав:
Але поки Путін бачить, що Захід думає про компроміси, поступки і “територіальні рішення”, він лише розширюватиме простір війни
.
[/quote]
Трохи не так - "поки Путін бачить що Захід з переляканим обличчям бурмоче під ніс про недопущення ескалації і відстає в 3 рази по темпам нарожування виробництва зброї".
Черговий показовий приклад це ганебна реакція на шахеди в румунії
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:31
Xenon написав:
ленд-ліз від Байдена вже був, тепер від Трампа буде
❗️Мирний план Трампа для України, — The Wall Street Journal
Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації:
🔸 Відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування путіна.
🔸 Посилення санкцій проти росії та посилення американської оборонної промисловості.
🔸 Активізація НАТО і підвищення витрат до 3% від ВВП.
🔸 Створення програми «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю.
Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України.
ЛАД прокоментував
ЛАД написав:
"Мели, Емеля, твоя неделя".
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:31
pesikot написав:
Це не план Трампа, це фантазії Помпео ...
так, нам більше підходить план Байдена: капати з піпетки перед тим мусолячи по півроку даю/недаю
pesikot написав:
1941 рік, СРСР, багато було демобілізацій з того часу
Деяких в 1947 році демобілізували
дійсно що таке для Успіха 6 років, дрібниці.
нагадай хто тоді його замінить у 2028-му, якщо ти ні.
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