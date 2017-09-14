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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:31
Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.
Знає кішка чиє масло з"їла.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:38
Letusrock написав: pesikot написав:
Це не план Трампа, це фантазії Помпео ...
так, нам більше підходить план Байдена: капати з піпетки перед тим мусолячи по півроку даю/недаю
Ти і сучасну історію не пам"ятаєшь
Якраз Байдену пейси крутили респи
А от то - не план Трампа, а фантазії Помпео
Краще капати з піпетки, ніж фантазувати
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:39
BIGor написав:
Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
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katso
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:51
katso написав: BIGor написав:
Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
Для цього персонажа було простим рішенням вилити в обличчя сірчаної кислоти,ніж палити зі зброї.
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sens
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:53
ЛАД написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
Кому как.
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо,
. Не розділяю Вашої привязаності до камяних джунглів) Україна безлюдна в центрі. в полтавській і черкаській області зняти житло на пару місяців вийде дешевше ніж ці танці з бубном навколо генераторів.
Ладно, молоді їм заробляти треба, а будучи пенсіонером обязатєльно б смахав на азорські острова. ) добре, загнув но чим погана мисль перезимувати десь в кишиневі?
От внуков уезжать не хочется. А их со мной родители отпускать не хотят.
Будете по смартфону общатись.)
В мене лиш так і виходить ,процес виховання коту під хвіст.
Ще жінка начиталась теперішніх дитячих психологів з дітоцентризмом... нєпріємлєт ніякого насильства над дітями тіки догоджає. розбалувала до істєрік.
Мені ж за 2 тижні одпуску зачинати процес ізбієнія младєнців було бєзсмислєнно.
Боюсь ще пару років моєї відсутності і доктор їм вже не поможе, тіко таксодєрміст
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Banderlog
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:01
katso написав: BIGor написав:
Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
Брат-близнюк стрілка у вухо Трампа.
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