❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году? - заявил Стефанчук в эфире Рады.
BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
Для цього персонажа було простим рішенням вилити в обличчя сірчаної кислоти,ніж палити зі зброї.
ЛАД написав:Кому как. В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо,
. Не розділяю Вашої привязаності до камяних джунглів) Україна безлюдна в центрі. в полтавській і черкаській області зняти житло на пару місяців вийде дешевше ніж ці танці з бубном навколо генераторів. Ладно, молоді їм заробляти треба, а будучи пенсіонером обязатєльно б смахав на азорські острова. ) добре, загнув но чим погана мисль перезимувати десь в кишиневі?
От внуков уезжать не хочется. А их со мной родители отпускать не хотят.
Будете по смартфону общатись.) В мене лиш так і виходить ,процес виховання коту під хвіст. Ще жінка начиталась теперішніх дитячих психологів з дітоцентризмом... нєпріємлєт ніякого насильства над дітями тіки догоджає. розбалувала до істєрік. Мені ж за 2 тижні одпуску зачинати процес ізбієнія младєнців було бєзсмислєнно. Боюсь ще пару років моєї відсутності і доктор їм вже не поможе, тіко таксодєрміст
BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.
Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
Коли починають обговорювати питання про територіальні поступки, зазвичай апелюють до умов, які зараз висуває Володимир Путін. Але територіальні поступки – лише частина путінського ультиматуму, який включає роззброєння і нейтральний статус України. Простіше кажучи, Путін хоче, щоб йому створили зручний плацдарм для подальшого нападу на беззахисну країну.
Це те саме, чого Гітлер хотів 1938 року від Чемберлена і Даладьє. Лідери Великої Британії та Франції мали погодитися з домаганнями фюрера на чехословацькі Судети та відмовити Чехословаччині у спільній обороні. В обмін на мир, між іншим. На мир для Чехословаччини і для Європи.
Але що сталося далі? А далі Чехословаччина перестала існувати вже за кілька місяців, а продукція її чудових військових заводів стала зброєю вермахту і ще за кілька місяців використовувалася для знищення британських та французьких солдатів і мирних жителів, співвітчизників Чемберлена та Даладьє. Так розпочиналася Друга світова війна.
І уроки цієї війни чітко пояснюють: як від Гітлера не можна було відкупитися Судетами, так від Путіна не можна відкупитися Кримом чи Донбасом. Гітлеру потрібен був “життєвий простір” для його імперії, і Путіну потрібен “простір впливу” для його імперії. Простір регіонами не обмежується, як казав сам Путін – Росія не має кордонів.
Тому, впевнений, єдина можливість завершити війну – переконати Путіна, що йому не вдасться здійснити задумане. Якщо російський президент це зрозуміє, він сам запропонує цілком розумний мирний план. Але поки Путін бачить, що Захід думає про компроміси, поступки і “територіальні рішення”, він лише розширюватиме простір війни.
Продублюйте (через цитування) цьому Песікоту, що Портніков каже і таке:
Світ змінюється. Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.
detroytred написав:Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.
Коли, у Стамбулі? Дійсно, багато змінилося з того часу. Кількість територій.
detroytred написав:Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.
Коли, у Стамбулі? Дійсно, багато змінилося з того часу. Кількість територій.