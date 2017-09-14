Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:39

BIGor написав: Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон. Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.

Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.