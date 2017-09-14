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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9192919391949195>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:31

  Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.

Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.

Знає кішка чиє масло з"їла.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:38

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Це не план Трампа, це фантазії Помпео ...

так, нам більше підходить план Байдена: капати з піпетки перед тим мусолячи по півроку даю/недаю

Ти і сучасну історію не пам"ятаєшь

Якраз Байдену пейси крутили респи

А от то - не план Трампа, а фантазії Помпео
Краще капати з піпетки, ніж фантазувати
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:39

  BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.


Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:51

  katso написав:
  BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.


Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.

Для цього персонажа було простим рішенням вилити в обличчя сірчаної кислоти,ніж палити зі зброї.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:53

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Кому как. :)
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо,
. Не розділяю Вашої привязаності до камяних джунглів) Україна безлюдна в центрі. в полтавській і черкаській області зняти житло на пару місяців вийде дешевше ніж ці танці з бубном навколо генераторів.
Ладно, молоді їм заробляти треба, а будучи пенсіонером обязатєльно б смахав на азорські острова. ) добре, загнув но чим погана мисль перезимувати десь в кишиневі?

От внуков уезжать не хочется. А их со мной родители отпускать не хотят.

Будете по смартфону общатись.)
В мене лиш так і виходить ,процес виховання коту під хвіст.
Ще жінка начиталась теперішніх дитячих психологів з дітоцентризмом... нєпріємлєт ніякого насильства над дітями тіки догоджає. розбалувала до істєрік.
Мені ж за 2 тижні одпуску зачинати процес ізбієнія младєнців було бєзсмислєнно.
Боюсь ще пару років моєї відсутності і доктор їм вже не поможе, тіко таксодєрміст :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:01

  katso написав:
  BIGor написав:Пишуть піймали проросійського нацика який вбив Фаріон.


Какая то мутная история. Если верить тому что попало в прессу то 18-летний (очевидно без боевого опыта. Или с? Государство думает о молодежи?) украиноязычный (по крайней мере из видео допроса) пацан, являющийся членом молодежной группировки Белая Сила или как ее там (а что о ее существовании раньше не знали? Или раньше это были хорошие мальчики, хотели завалить Соловьева с Симоньян?), сын фронтовика, находит спортивный (!) ствол (государство думает контролировать оборот оружия?) едет во Львов, снимает три хаты (то есть деньги были) в каждой из которых были камеры с видеозаписью (во как), узнает адрес Фарион (а его можно так просто узнать?), 2 недели тупо сидит у подъезда (и бабушки на лавочках гнобящие соседей за невыключенный во время тревоги свет не обратили внимание?) в комическом наряде из фильма Брат (вообще не по сезону, в кофте с длинным рукавом - чтоб скрыть татуировки?) хладнокровно стреляет Фарион в висок (не догадавшись спрятать ствол в кулек чтоб не искать гильзу), тупо бежит оттуда попадая в кучу камер, тусуется 2 дня во Львове, опять же попадая в кучу камер в своей одной и той же черной майке и одной и той же прическе (поменять мозгов не хватило), выезжает в Днепр с центрального вокзала Львова (!) (где по идее должны всех через сито просеивать), и уже в Днепре (где у него мозга снять еще пару квартир уже не хватило) его берут прямо дома у мамки (откуда интересно узнали адрес если только не вели еще со Львова? Или взяли уже после того как эта организация сама призналась и выложила видео, а они знали всех их адреса?), ну и при нем по классике книжка Майн Кампф, наставления КГБ СССР, и какая-то мутная переписка с заказчиком. Это все если обобщить то что пишут в СМИ, и тут нестыковок больше чем стыковок.

Брат-близнюк стрілка у вухо Трампа.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:19

  pesikot написав:Портніков
Коли починають обговорювати питання про територіальні поступки, зазвичай апелюють до умов, які зараз висуває Володимир Путін. Але територіальні поступки – лише частина путінського ультиматуму, який включає роззброєння і нейтральний статус України. Простіше кажучи, Путін хоче, щоб йому створили зручний плацдарм для подальшого нападу на беззахисну країну.

Це те саме, чого Гітлер хотів 1938 року від Чемберлена і Даладьє. Лідери Великої Британії та Франції мали погодитися з домаганнями фюрера на чехословацькі Судети та відмовити Чехословаччині у спільній обороні. В обмін на мир, між іншим. На мир для Чехословаччини і для Європи.

Але що сталося далі? А далі Чехословаччина перестала існувати вже за кілька місяців, а продукція її чудових військових заводів стала зброєю вермахту і ще за кілька місяців використовувалася для знищення британських та французьких солдатів і мирних жителів, співвітчизників Чемберлена та Даладьє. Так розпочиналася Друга світова війна.

І уроки цієї війни чітко пояснюють: як від Гітлера не можна було відкупитися Судетами, так від Путіна не можна відкупитися Кримом чи Донбасом. Гітлеру потрібен був “життєвий простір” для його імперії, і Путіну потрібен “простір впливу” для його імперії. Простір регіонами не обмежується, як казав сам Путін – Росія не має кордонів.

Тому, впевнений, єдина можливість завершити війну – переконати Путіна, що йому не вдасться здійснити задумане. Якщо російський президент це зрозуміє, він сам запропонує цілком розумний мирний план. Але поки Путін бачить, що Захід думає про компроміси, поступки і “територіальні рішення”, він лише розширюватиме простір війни.

Продублюйте (через цитування) цьому Песікоту, що Портніков каже і таке:

Світ змінюється. Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.

detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.

Коли, у Стамбулі? Дійсно, багато змінилося з того часу. Кількість територій.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:34

  flyman написав:Брат-близнюк стрілка у вухо Трампа.

Побачим. Може й близнюк стрілка кірова.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:40

  d44 написав:
  detroytred написав:Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.

Коли, у Стамбулі? Дійсно, багато змінилося з того часу. Кількість територій.


Ексгенсек НАТО переконує в перевагах часткового членства України в Альянсі
СУБОТА, 11 ЛИСТОПАДА 2023, 15:41
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7173367/

Глава Міноборони Нідерландів вітає ідею "часткового вступу" України до НАТО
ВІВТОРОК, 14 ЛИСТОПАДА 2023, 12:57
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7173516/

Коли був Стамбул, нагадайте?
В листопаді 2023-го?

Тут вже не раз лунало: ті, хто за повернення територій виключно військовим шляхом і зараз, а також відкидає інші варіанти, мабуть повинні підтверджувати своє бажання на фронті.
detroytred
 
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