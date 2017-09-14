Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:34

pesikot написав: Итак ... переговоры ...



1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению



2) НО, это не тот случай.



Итак ... переговоры ...Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решениюНО, это не тот случай.

Зеленський:"Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. (...) Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни", – сказав він.На думку Зеленського, закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії", однак Україні все одно треба бути сильною на полі бою."Бажано не відступати, бажано стояти. А ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю", – наголосив він.При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з Володимиром Путіним."На другому Саміті миру – якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли – то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін – яка різниця. (...) Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує", – пояснив президент.