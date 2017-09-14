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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9192919391949195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але ніяк не бачить ЛАД, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.

а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії ЛАД - ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну


Для того, чтобы знать, на что "готова домовлятися Раша", надо хотя бы начать переговоры. detroytred вам уже разжевал мои слова, но, правда, вряд ли дойдёт.

ЛАД, ты ведь читаешь меня. Прочитаешь и это

1) Ты уже давно задвигаешь тему о том, что "мы ничего не знаем, чего хочет Россия".
Пропуская простой факт, что Путин, открытым текстом заявил про условия "перемирия"(ты его назвал пропагандистским заявлением) - признать за Россией все области, записанные в её "конституцию".
Ограничение в ЗСУ по численности и вооружению

2) Ты написал, что Shaman ничего не понимает. Чем доказал, что ты прекрасно понимаешь, чего именно хочет Путин и согласен на это
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак ... переговоры ...

1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению

2) НО, это не тот случай.

3) Под "переговорами" часто, и при чём сознательно понимают, мол, давайте отдадим территории и Путин успокоится.
Ведь люди важнее территорий.

4) Забывая о тех людях, которых отдают под оккупацию
Никто не задумывается о тех людях, которых отдают под оккупацию без их согласия и что с ними будет ...

5) Забывая тот простой исторический факт, что Путин не успокоится.
Если отдают, то почему не взять ещё бОльше
История тому подтверждение

Вот такие "переговоры" нам предлагают парторги, военные мирного времени, не ездящие за хребет, прорабы с двумя высшими образованиями, юристы из Одессы

PS. Традиционно, собираю тапки в свой адрес. Просьба тапки кидать парными, правый и левый ))
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 26 лип, 2024 18:37, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:15

  pesikot написав:Итак ... переговоры ...

1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению

2) НО, это не тот случай.

3) Под "переговорами" часто, и при чём сознательно понимают, мол, давайте отдадим территории и Путин успокоится.
Ведь люди важнее территорий.

4) Забывая о тех людях, которых отдают под оккупацию
Забывая тот простой исторический факт, что Путин не успокоится.
Если отдают, то почему не взять ещё бОльше

Вот такие "переговоры" нам предлагают парторги, военные мирного времени, не ездящие за хребет, прорабы с двумя высшими образованиями

PS. Традиционно, собираю тапки в свой адрес. Просьба тапки кидать парными, правый и левый ))

Люди Важливі,коли повернуться , якщо повернуться ,які умови для повернення? Закидали податками - воюємо далі,до кордонів Сибіру і до Тайваня
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:19

  sens написав:
  pesikot написав:Итак ... переговоры ...

1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению

2) НО, это не тот случай.

3) Под "переговорами" часто, и при чём сознательно понимают, мол, давайте отдадим территории и Путин успокоится.
Ведь люди важнее территорий.

4) Забывая о тех людях, которых отдают под оккупацию
Забывая тот простой исторический факт, что Путин не успокоится.
Если отдают, то почему не взять ещё бОльше

Вот такие "переговоры" нам предлагают парторги, военные мирного времени, не ездящие за хребет, прорабы с двумя высшими образованиями

PS. Традиционно, собираю тапки в свой адрес. Просьба тапки кидать парными, правый и левый ))

Люди Важливі,коли повернуться , якщо повернуться ,які умови для повернення? Закидали податками - воюємо далі,до кордонів Сибіру і до Тайваня

Ти знову розмовляєшь з голосами в своїй голові

Зупинись, почекай, перечитай, що я написав, декілька разів.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:20

  pesikot написав:Итак ... переговоры ...

1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению

2) НО, это не тот случай.

3) Под "переговорами" часто, и при чём сознательно понимают, мол, давайте отдадим территории и Путин успокоится.
Ведь люди важнее территорий.

4) Забывая о тех людях, которых отдают под оккупацию
Забывая тот простой исторический факт, что Путин не успокоится.
Если отдают, то почему не взять ещё бОльше

Вот такие "переговоры" нам предлагают парторги, военные мирного времени, не ездящие за хребет, прорабы с двумя высшими образованиями

PS. Традиционно, собираю тапки в свой адрес. Просьба тапки кидать парными, правый и левый ))

Ти дурак?

Рассмусен і Оллагрен -- це хто?
Загугли, якщо не знаєш.
І це тільки ті, хто найактивніше засвітився.

Тобі навіть Портніков сказав про припустимість розгляду такого варіанту.
А ти кукарікуєш аргументацією сталінських часів --- дєскать пропонують, ведуть мову не такі.

І не бреши. Мови про віддачу нема і не було.
Прибери брехню і вигадки зі свого опусу і побачиш, що аргументації там іншої нема.

Ще раз --- спробуй не вигадувати свою інтерпретацію, що начебто розуміють під перемовинами, а цитуй і спирайся на фактичні твердження.

Коли дурень да ще й брехливий -- це капець.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:34

  pesikot написав:Итак ... переговоры ...

1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению

2) НО, это не тот случай.



Зеленський:

"Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. (...) Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни", – сказав він.

На думку Зеленського, закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії", однак Україні все одно треба бути сильною на полі бою.

"Бажано не відступати, бажано стояти. А ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю", – наголосив він.

При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з Володимиром Путіним.

"На другому Саміті миру – якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли – то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін – яка різниця. (...) Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує", – пояснив президент.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 03488.html
detroytred
 
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